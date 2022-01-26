США збільшать постачання палива в Європу через російську загрозу

Багато європейських офіційних осіб зробили заяви про те, що Путін спровокував нинішню кризу в розпал зими не просто так. Він розраховує грати на полі з маніпуляцій, якщо зможе загрожувати припиненням постачання палива РФ в Європу.

Сполучені Штати розпочали роботу з постачальниками нафти та газу з країн Північної Африки, Азії та Близького Сходу. Усе тому, що Росія може припинити постачання палива найближчими тижнями через ескалацію конфлікту з Україною, повідомляє NYT.

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У Білому домі вважають, що домовленості щодо постачання палива з альтернативних джерел у Європу ще до початку справжньої кризи гарантуватимуть те, що союзники переживуть енергетичний шантаж із боку Росії.

Щойно з'явиться впевненість у постачанні енергоносіїв, європейські союзники будуть готові відокремити російські фінансові інститути від міжнародної банківської системи та приєднатися до нового експортного контролю, який заборонить російським виробникам отримувати напівпровідники й інші ключові компоненти.

"Якщо РФ вирішить перетворити постачання газу чи нафти на зброю, — це не залишиться без наслідків для російської економіки. Доходи від нафти і газу потрібні їй не менше, ніж Європі потрібні енергоносії", — заявив високопосадовець адміністрації президента США.

Спікер відмовився назвати країни, з якими ведуться переговори, однак у New York Times припустили, що йдеться про Саудівську Аравію.

Нагадаємо, 17 січня було зафіксовано подорожчання та природного газу в Європі. Це сталося після того, як російський Газпром відмовився бронювати додаткові потужності транзиту через територію України.

Паливо марки Brent перевищило показник 88 доларів за барель. Аналітики пов'язують зростання вартості палива з "геополітичною напругою".