В Молдове готовятся к волне беженцев из Украины

В Молдове считают, что необходимо проявить проактивность в действии и более тесно сотрудничать молдавским и украинским спецслужбам.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины Молдова отслеживает ситуацию в регионе и готовится к развитию любого сценария. Кишинев будет помогать стратегическим партнерам в случае эскалации конфликта и готовится к возможной волне беженцев из Украины. Об этом заявил директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Есауленко, сообщает "Главком".

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"Мы отслеживаем ситуацию и она находится в эпицентре нашего внимания, но важно сохранять спокойствие. То, о чем мы говорили на заседании, касалось того, что необходимо проявить проактивность в действии. То есть, мы должны сотрудничать и иметь более тесное взаимодействие (с Украиной – ред.). В том числе исходя из возможных асимметричных рисков в случае эскалации конфликта. В первую очередь возможны миграционные потоки и потоки беженцев и оказание помощи стратегическим партнерам", – отметил Есауленко.

По словам директора молдавской спецслужбы, российские оккупанты предпринимают действия и в их стране. Они усилили охрану военного склада в Колбасной в Приднепровье.

Комментируя сценарий военных действий России, который предполагает продвижение кремлевских войск через юг и вплоть до Молдавского Приднестровья, Есауленко отметил, что нельзя недооценивать восточных соседей.

"Хочется верить в то, что дипломатия победит, но мы должны быть готовы к развитию любого сценария", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что Пентагон считает, что Россия не нападет на Украину. США еще допускают возможность решения дипломатическим путем эскалации военной напряженности России на границе с Украиной.

В то же время, в США анонсировали новые поставки вооружения Украине. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Украину уже прибыло три партии самолетов с оружием и оборудованием, в ближайшие дни поступят новые борты.