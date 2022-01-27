"Не верим Путину": Пентагон считает, что Россия не нападет на Украину
Президент РФ Владимир Путин наращивает военный потенциал на западе России и в Беларуси. Но в Пентагоне пока не верят, что он окончательно решил вторгнуться в Украину.
Соединенные Штаты допускают возможность решения дипломатическим путем эскалации военной напряженности России на границе с Украиной. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.
"Мы по-прежнему не верим, что (президент РФ Владимир) Путин принял окончательное решение о проведении еще одного вторжения в Украину", — сказал Кирби.
В украинском вопросе есть время и место для работы дипломатов и диалога, убеждены в Пентагоне.
Спикер ведомства коснулся вопроса размещения дополнительного воинского контингента США для поддержки союзников по НАТО. Решение об увеличении количества американских солдат примут по итогам переговоров непосредственно с этим союзником.
Войска РФ в Беларуси
Численность войск в Беларуси на границе с Украиной увеличивается, констатировал Кирби.
"Мы наблюдаем последовательное накопление военной мощи в западной части РФ вокруг границ с Украиной и Беларусью. Путин продолжает наращивать военный потенциал на западе России и в Беларуси. Мы не видим признаков деэскалации. Возможно, снижение напряженности будет заключаться в выведении этих сил из Украины", – заключил он.
Кирби говорил о приведении в состояние повышенной боевой готовности 8 500 американских военных. Планируется, что при военном вторжении России в Украину войска из США помогут союзникам по НАТО сдерживать силы РФ.
США 23 января этого года доставили в Украину 80 тонн оружия для помощи украинскими военным. Страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) также заявили о планах отправить в Украину ракеты Javelin и комплексы Stinger.
Отметим, что в Госдепе США все еще "видят все признаки" возможного наступления РФ в Украину до середины февраля. В ведомстве отметили, что не знают, "что в голове у Путина" и даже его окружение не знает о планах.