"Не віримо Путіну": Пентагон вважає, що Росія не нападе на Україну

Президент РФ Володимир Путін нарощує військовий потенціал на заході Росії та Білорусі. Але в Пентагоні поки що не вірять, що він остаточно вирішив вторгнутися в Україну.

Сполучені Штати допускають можливість вирішення дипломатичним шляхом ескалації військової напруги Росії на кордоні з Україною. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, стенограма якого опублікована на сайті відомства.

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"Ми, як і раніше, не віримо, що (президент РФ Володимир) Путін ухвалив остаточне рішення про проведення ще одного вторгнення в Україну", — сказав Кірбі.

В українському питанні є час і місце для роботи дипломатів та діалогу, переконані в Пентагоні.

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Спікер відомства торкнувся питання розміщення додаткового військового контингенту США для підтримки союзників НАТО. Рішення про збільшення кількості американських солдатів ухвалять за підсумками переговорів безпосередньо з цим союзником.

Війська РФ у Білорусі

Чисельність військ у Білорусі на кордоні з Україною зростає, констатував Кірбі.

"Ми спостерігаємо послідовне накопичення військової могутності в західній частині РФ навколо кордонів з Україною та Білоруссю. Путін продовжує нарощувати військовий потенціал на заході Росії та в Білорусі. Ми не бачимо ознак деескалації. Можливо, зниження напруженості полягатиме у виведенні цих сил з України", — підсумував він.

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Кірбі говорив про приведення в стан підвищеної бойової готовності 8 500 американських військових. Планується, що в разі військового вторгнення Росії в Україну війська зі США допоможуть союзникам НАТО стримувати сили РФ.

США 23 січня цього року доправили в Україну 80 тонн зброї для допомоги українським військовим. Країни Балтії (Естонія, Латвія та Литва) також заявили про плани відправити в Україну ракети Javelin і комплекси Stinger.

Зазначимо, що в Держдепі США все ще "бачать усі ознаки" можливого наступу РФ в Україну до середини лютого. У відомстві зазначили, що не знають, "що в голові у Путіна" і навіть його оточення не знає про плани.