У Молдові готуються до хвилі біженців з України

У Молдові вважають, що необхідно проявити проактивність у дії та більш тісно співпрацювати з молдавськими й українськими спецслужбами.

На тлі стягування Росією військ до кордону України Молдова відстежує ситуацію в регіоні та готується до розвитку будь-якого сценарію. Кишинів допомагатиме стратегічним партнерам у разі ескалації конфлікту та готується до можливої хвилі біженців з України. Про це заявив директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Єсауленко, повідомляє "Главком".

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"Ми відслідковуємо ситуацію і вона перебуває в епіцентрі нашої уваги, але важливо зберігати спокій. Те, про що ми говорили на засіданні, стосувалося того, що необхідно проявити проактивність у дії. Тобто ми маємо співпрацювати та мати тіснішу взаємодію (з Україною) — ред.). Зокрема виходячи з можливих асиметричних ризиків у разі ескалації конфлікту. Насамперед можливі міграційні потоки та потоки біженців і надання допомоги стратегічним партнерам", — зазначив Єсауленко.

За словами директора молдавської спецслужби, російські окупанти роблять дії і в їхній країні. Вони посилили охорону військового складу у Ковбасній на Наддніпрянщині.

Коментуючи сценарій військових дій Росії, який передбачає просування кремлівських військ через південь і аж до Молдовського Придністров'я, Єсауленко зазначив, що не можна недооцінювати східних сусідів.

"Хочеться вірити в те, що дипломатія переможе, але ми маємо бути готові до розвитку будь-якого сценарію", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що Пентагон вважає, що Росія не нападе на Україну. США ще допускають можливість вирішення дипломатичним шляхом ескалації військової напруги Росії на кордоні з Україною.

Водночас у США анонсували нові постачання озброєння Україні. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, в Україну вже прибуло три партії літаків зі зброєю та обладнанням, найближчими днями надійдуть нові борти.