Лишь бы не газ: Нуланд пошутила о поставках российской водки через "Северный поток-2"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков позитивно оценил шутку американского политика. Он сказал, что это может свидетельствовать о благоприятных изменениях между странами.

Было бы хорошо, если Россия поставляла через "Северный поток-2" водку или оливковое масло вместо природного газа. Газопровод не готов к использованию, потому что он не прошел тестирование и не получил одобрение европейских регуляторов. В случае нападения России на Украину он и вовсе не заработает. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктори Нуланд на своем брифинге.

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На брифинге Виктории Нуланд один из журналистов сказал, что так как "Северный поток-2" уже достроен, его можно использовать для поставок чего угодно: газа, оливкового масла или водки.

"Водка — это было бы хорошо и оливковое масло было бы хорошо", — пошутила Нуланд в ответ журналисту.

По словам Виктории Нуланд, "Северный поток-2" не готов к использованию, потому что он не прошел тестирование и не получил одобрения от европейских регуляторов.

"Как любит говорить сенатор Круз, сейчас это кусок металла на дне океана. Его нужно проверить. Его нужно сертифицировать. Он должен получить одобрение регулятора", — заявила американский политик.

Если же Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, то газопровод и вовсе не начнет эксплуатацию.

Дмитрий Песков успел оценить шутку Виктории Нуланд о "Северном потоке-2". Он считает что шутки властей США над темой газопровода могут свидетельствовать о позитивных изменениях между странами. Он отметил, что это было не ее заявление, а реакция на слова журналиста. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина сказал на брифинге, передает российское информационное агентство РИА НОВОСТИ.

"Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", — сказал Песков.

Напомним, в Еврокомиссии допускают жесткие санкции против России, если она вторгнется в Украину. Санкции могут предусматривать отключения России от системы SWIFT и остановку "Северного потока-2". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Москва тесно связана экономически с ЕС, поэтому следующие санкции сильно ударят по ней.

Фокус писал о том, что Великобритания собирается усилить санкции против России, если она вторгнется в Украину. Законопроект о санкциях уже разрабатывается, они могут коснуться лично Путина и его окружение. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что сказал лично Путину о разрушительных последствиях для экономики России от санкций, которые подготовили ЕС и НАТО.