Аби не газ: Нуланд пожартувала про постачання російської горілки через "Північний потік-2"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков позитивно оцінив жарт американської політикині. Він сказав, що це може свідчити про сприятливі зміни між країнами.

Було б добре, якщо Росія постачала через "Північний потік-2" горілку або оливкову олію замість газу. Газопровід не готовий до використання, тому що він не пройшов тестування та не отримав схвалення європейських регуляторів. У разі нападу Росії на Україну він зовсім не запрацює. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на своєму брифінгу.

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На брифінгу Вікторії Нуланд один із журналістів сказав, що оскільки "Північний потік-2" вже добудований, його можна використовувати для постачання чого завгодно: газу, оливкової олії або горілки.

"Горілка — це було б добре і оливкова олія була б добре", — пожартувала Нуланд у відповідь журналісту.

За словами Вікторії Нуланд, "Північний потік-2" не готовий до використання, тому що він не пройшов тестування та не отримав схвалення від європейських регуляторів.

"Як любить говорити сенатор Круз, зараз це шматок металу на дні океану. Його потрібно перевірити. Його потрібно сертифікувати. Він має отримати схвалення регулятора", — заявила американський політик.

Якщо ж Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну, то газопровід взагалі не розпочне експлуатацію.

Дмитро Пєсков встиг оцінити жарт Вікторії Нуланд про "Північний потік-2". Він вважає, що жарти влади США над темою газопроводу можуть свідчити про позитивні зміни між країнами. Він зазначив, що це була не її заява, а реакція на слова журналіста. Про це речник Володимира Путіна сказав на брифінгу, передає російське інформаційне агентство РІА НОВИНИ.

"Послухайте, хоча б якісь спроби жартувати — це вже позитив у цій ситуації. Нехай краще вони жартують, ніж займаються нагнітанням напруженості в Європі", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, в Єврокомісії допускають жорсткі санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Санкції можуть передбачати відключення Росії від системи SWIFT та зупинку "Північного потоку-2". Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Москва тісно пов'язана економічно з ЄС, тому наступні санкції сильно вдарять по ній.

Фокус писав про те, що Великобританія має намір посилити санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Законопроєкт про санкції вже розробляється, вони можуть торкнутися особисто Путіна та його оточення. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що сказав особисто Путіну про руйнівні наслідки для економіки Росії від санкцій, які підготували ЄС та НАТО.