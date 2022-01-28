Отрезвило проволокой: в Италии полиция ищет вора, который потерял палец на месте преступления

Правоохранители уже сняли отпечатки и начали поиск грабителя. При этом напарник вора возвращался на место преступления, поскольку на потерянной части конечности было кольцо.

Итальянская полиция сняла отпечаток с пальца неизвестного, который скрылся с охраняемой территории перерабатывающего завода, и теперь рассчитывает найти преступника по нему. У полицейских также есть некоторая надежда, что преступник сдастся сам, потому что на пальце осталось обручальное кольцо, сообщает Guardian.

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Ограбить завод злоумышленники так и не смогли, потому что охрана заметила их и активировала сигнализацию.

Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин покидают территорию завода, перелезая через забор из колючей проволоки, в которой запутался палец одного из преступников. Они скрылись на машине, которая была припаркована неподалеку.

Вскоре напарник подозреваемого вернулся на место ограбления. Заводской охранник застал его, когда тот копался в опавшей листве. На вопрос, что он здесь делает преступник сказал охраннику завода, что ищет "палец с кольцом на нем".

Впоследствии две фаланги безымянного пальца правой руки были найдены в мусоре недалеко от забора перерабатывающего завода. Кольца на нем не было.

Обнаружила ли пропавшее обручальное кольцо полиция, на данный момент неизвестно.

Ранее Фокус сообщал, что с завода "Зоря"-"Машпроект" злоумышленники украли оборудование, содержащее ценные цветные металлы. На предприятии после этого происшествия руководство усилило охрану.

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