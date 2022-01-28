Протверезило дротом: в Італії поліція шукає злодія, який втратив палець на місці злочину

Правоохоронці вже зняли відбитки та розпочали пошук грабіжника. При цьому напарник злодія повертався на місце злочину, оскільки на втраченій частині кінцівки була каблучка.

Італійська поліція зняла відбиток з пальця невідомого, який втік з території переробного заводу, що охороняється, і тепер розраховує знайти злочинця по ньому. У поліцейських також є певна надія, що злочинець здасться сам, бо на пальці залишилася каблучка, повідомляє Guardian.

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Пограбувати завод зловмисники так і не змогли, бо охорона помітила їх і активувала сигналізацію.

Камери спостереження зафіксували, як двоє чоловіків залишають територію заводу, перелазячи через паркан із колючого дроту, в якому заплутався палець одного із злочинців. Вони зникли на машині, що була припаркована неподалік.

Незабаром напарник підозрюваного повернувся на місце пограбування. Заводський охоронець застав його, коли той копирсався в опалому листі. На питання, що він тут робить, злочинець, сказав охоронцеві заводу, що шукає "палець з каблучкою на ньому".

Згодом дві фаланги безіменного пальця правої руки було знайдено у смітті неподалік паркану переробного заводу. Каблучки на пальці не було.

Чи виявила зниклу каблучку поліція, наразі невідомо.

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