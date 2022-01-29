Еврейские правозащитники дали расистское обозначение понятию "расизм" (фото)

По мнению представителей американской организации, расизм подразумевает "угнетение цветных людей, основанное на социально сконструированной расовой иерархии, в которой привелегировання позиция отдается белым".

Антидиффамационная лига (ADL), которая специализируется на борьбе с антисемитизмом, дала расистское обозначение понятию "расизм". Об это пишет издание Townhall.

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Европейская неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке решила изменить свое определение "расизма".

Первая версия понятия была следующей: "Расизм — это убеждение в том, что какая-то раса превосходит другую, что социальные и моральные качества человека предопределены его биологическими характеристиками. Расовый сепаратизм это убеждение, чаще всего основанное на расизме, которое заключается в том, что расы должны оставаться сегрегированными и существовать раздельно друг от друга".

Издание Townhall обратило внимание, что организация ADL ввела более расистское обозначение понятия "расизм": "Маргинализация или угнетение цветных людей, основанное на социально сконструированной расовой иерархии, в которой привелегированная позиция отдается белым".

Авторы статьи отмечают, что нововведения от ADL "способствует развитию антисемитизма в целом, и сама организация пошла "по пути разделения (общества — ред.), а не поиска исцеления от того, к чему она якобы стремится".

Пресс-служба Антидиффамационной лиги пока официально не комментировала обвинения в "разжигании ненависти" после изменения обозначения понятия. Вместе с этим, на официальном сайте ADL сказано, что последние обновления в разделе "Расизм" были внесены еще в июле 2020 года.

[ + – ] Антидиффамационная лига дала расистское обозначение понятию "расизм"

Напомним, что в декабре 2021 года платформа Twitch заблокировала темнокожего стримера за расизм в адрес белых. Поводом для бана, как рассказал сам блогер Брюс Рэй, стало использование сленгового слова, которым в США называли бедных белых рабов.

Весной 2021 года новый темнокожий редактор издания Teen Vogue угодила в расистский скандал, называя жителей Азии "тупыми". После назначения в соцсетях всплыла информация о том, что Алекси Маккэммонд несколько лет назад, будучи студенткой, обзывала азиатов "тупыми" и заявляла, что их ненавидит.