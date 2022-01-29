Єврейські правозахисники дали расистське пояснення поняттю "расизм" (фото)

На думку представників американської організації, расизм має на увазі "гноблення кольорових людей, засноване на соціально сконструйованій расовій ієрархії, в якій привілейування віддається білим".

Антидифамаційна ліга (ADL), що спеціалізується на боротьбі з антисемітизмом, дала расистське пояснення поняттю "расизм". Про це пише видання Townhall.

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Європейська неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку вирішила змінити своє визначення "расизму".

Перша версія поняття була такою: "Расизм — це переконання в тому, що якась раса перевершує іншу, що соціальні та моральні якості людини зумовлені її біологічними характеристиками. Расовий сепаратизм — це переконання, найчастіше засноване на расизмі, яке полягає в тому, що раси повинні залишатися сегрегованими і існувати окремо один від одного".

Видання Townhall звернуло увагу, що організація ADL додала більш расистське пояснення поняттю "расизм": "Маргіналізація або гноблення кольорових людей, засноване на соціально сконструйованій расовій ієрархії, в якій привілейована позиція віддається білим".

Автори статті зазначають, що нововведення від ADL "сприяє розвитку антисемітизму в цілому, і сама організація пішла "шляхом поділу (суспільства — ред.), а не пошуку зцілення від того, чого вона нібито прагне".

Прес-служба Антидифамаційної ліги поки що офіційно не коментувала звинувачення в "розпалюванні ненависті" після зміни пояснення поняття. На офіційному сайті ADL сказано, що останні оновлення в розділі "Расизм" були внесені ще в липні 2020 року.

[ + – ] Антидифамаційна ліга дала расистське пояснення поняттю "расизм"

Нагадаємо, що у грудні 2021 року платформа Twitch заблокувала темношкірого стрімера за расизм на адресу білих. Приводом для бана, як розповів сам блогер Брюс Рей, стало використання сленгового слова, яким у США називали бідних білих рабів.

Навесні 2021 року новий темношкірий редактор видання Teen Vogue потрапила у расистський скандал, називаючи жителів Азії "тупими". Після призначення в соцмережах випливла інформація про те, що Алексі Маккеммонд кілька років тому, будучи студенткою, обзивала азіатів "тупими" та заявляла, що їх ненавидить.