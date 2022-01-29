"Бог приказал": в США задержали мужчину за подготовку покушения на Байдена (фото)

В рюкзаке подозреваемого сотрудники Секретной службы нашли три патрона. Скотт Мерриман сам проинформировал правоохранителей о том, что направляется в Белый дом, чтобы "обезглавить змею в сердце нации".

Агенты Секретной службы задержали в США жителя Канзаса по обвинениям в подготовке покушения на президента Джо Байдена. Об этом пишет издание New York Post.

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По данным журналистов, житель Канзаса Скотт Мерриман направлялся из своего родного города, и был перехвачен агентами Секретной службы в штате Мэриленд. Подозреваемый лично предупредил правоохранителей о том, что направляется "на встречу" с президентом США Джо Байденом.

Скотт Мерриман, по данным New York Post, ехал в Белый дом, чтобы "обезглавить змею в сердце нации". Мужчина утверждал, что этот поступок приказал ему совершить сам Бог.

История со Скоттом Мерриманом началась еще в начале недели. Житель Канзаса лично позвонил в полицию штата и рассказал, что ему необходимо съездить в округ Колумбия, где расположен Капитолий. Полицейские сразу же проинформировали Секретную службу об инциденте.

Агенты силового ведомства связались со Скоттом по телефону, и в ходе разговора мужчина заявил, что у него есть информация для Джо Байдена относительно Книги Откровений, которую "Бог поручил ему доставить". Как отмечают журналисты, в соцсетях житель Канзаса также опубликовал несколько постов с уже более угрожающими формулировками в адрес президента Соединенных Штатов.

Скотт Мерриман, как пишет издание, в одной из публикаций написал, что сам Люцифер заставил агентов Секретной службы связаться с ним, чтобы разузнать о визите к Джо Байдену. Мужчина также предсказал "свою смерть" 13 июня 2025 года.

27 января подозреваемый уже позвонил в Белый дом и прямо озвучил свои угрозы презиеднту США.

"Я приду за его с*чьей задницей, сонным Джо. Я говорю о президенте Байдене, и вы можете меня процитировать. Я иду с тремя пулями, без оружия. Я приду один", — заявлял Скотт Мерриман во время общения с агентом Секретной службы.

Житель Канзаса был задержан в штате Мэриленд — при себе мужчина имел три патрона.

[ + – ] В США задержали жителя Канзаса за подготовку покушения на Джо Байдена Фото: The New York Post

Напомним, 25 января президент США Джо Байден оскандалился в ходе пресс-конференции, назвав журналиста "тупым сукиным сыном". Американскому лидеру не понравился вопрос корреспондента Fox News об инфляции в Соединенных Штатах.

В конце ноября Джо Байден изъявил желание обсудить вопрос возможного госпереворота в Украине, к организации которого, как утверждал Владимир Зеленский, мог быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов.