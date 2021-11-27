"Меня это волнует": Байден отреагировал на заявление Зеленского о госперевороте с участием Ахметова (видео)

Джо Байден готов обсудить с Владимиром Зеленским угрозу возможного госпереворота в Украине.

Президент США Джо Байден обеспокоен заявлением своего украинского коллеги Владимира Зеленского о возможной попытке государственного переворота в Украине. Об этом он сказал в беседе с журналистами 26 ноября, его процитировала радиостанция "Голос Америки".

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"Меня это волнует, — сказал Байден, отвечая на вопрос о заявлении Зеленского. — Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством".

Вполне возможно, что Байден обсудит с Зеленским заявление о попытке госпереворота. На вопрос о том, последует ли такое обсуждение, президент США ответил: "Не исключено".

О подготовке на 1-2 декабря государственного переворота президент Зеленский заявил во время пресс-марафона 26 ноября. По словам главы государства, у властей есть аудио доказательства того, как представители Украины и России обсуждали участие в госперевороте украинского бизнесмена Рината Ахметова.

[ + – ] Ринат Ахметов считает, что Зеленский лжет

По информации "Голоса Америки", в этот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком события последнего времени.

После прозвучавших в адрес Ахметова обвинений цена облигаций компаний бизнесмена упала, в частности, евробонды "ДТЭК Энерго" подешевели на 11,6%.

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Ахметов слова Зеленского назвал "сплошной ложью". Бизнесмен высказался о поддержке "независимой и цельной" Украины вместе с временно оккупированными Крымом и Донбассом. Он заявил, что готов защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в Украине.

Подробнее о том, как прошла пресс-конференция Зеленского, читайте в текстовой трансляции Фокуса.