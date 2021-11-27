"Мене це хвилює": Байден відреагував на заяву Зеленського про держпереворот за участю Ахметова (відео)

Джо Байден готовий обговорити із Володимиром Зеленським загрозу можливого держперевороту в Україні.

Президент США Джо Байден стурбований заявою свого українського колеги Володимира Зеленського щодо можливої спроби державного перевороту в Україні. Про це він сказав у бесіді із журналістами 26 листопада, його процитувала радіостанція "Голос Америки".

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"Мене це хвилює, — сказав Байден, відповідаючи на запитання про заяву Зеленського. — Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність керувати своєю державою".

Цілком можливо, що Байден обговорить із Зеленським заяву про спробу держперевороту. На питання про те, чи буде таке обговорення, президент США відповів: "Не виключено".

Про підготовку на 1-2 грудня державного перевороту президент Зеленський заявив на прес-марафоні 26 листопада. За словами глави держави, влада має аудіо докази того, як представники України та Росії обговорювали участь у держперевороті українського бізнесмена Ріната Ахметова.

[ + – ] Рінат Ахметов вважає, що Зеленський бреше

За інформацією "Голосу Америки", цього ж дня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорив телефоном з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком події останнього часу.

Після обвинувачень, що пролунали на адресу Ахметова, ціна облігацій компаній бізнесмена впала, зокрема, євробонди "ДТЕК Енерго" подешевшали на 11,6%.

[ + – ] Падіння вартості єврооблігацій "ДТЕК Енерго"

Ахметов слова Зеленського назвав "суцільною брехнею". Бізнесмен висловився про підтримку "незалежної та цілісної" України разом із тимчасово окупованими Кримом та Донбасом. Він заявив, що готовий захищати вільну економіку, демократію та свободу слова в Україні.

Докладніше про те, як пройшла прес-конференція Зеленського, читайте у текстовій трансляції Фокусу.