"Бог наказав": у США затримали чоловіка за підготовку замаху на Байдена (фото)

У рюкзаку підозрюваного співробітники Секретної служби знайшли три патрони. Скотт Мерріман сам поінформував правоохоронців про те, що прямує до Білого дому, щоб "обезголовити змію в серці нації".

Агенти Секретної служби затримали у США жителя Канзасу за звинуваченнями у підготовці замаху на президента Джо Байдена. Про це пише видання New York Post.

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За даними журналістів, мешканець Канзасу Скотт Мерріман прямував зі свого рідного міста, і був перехоплений агентами Секретної служби у штаті Меріленд. Підозрюваний особисто попередив правоохоронців про те, що прямує "на зустріч" з президентом США Джо Байденом.

Скотт Мерріман, за даними New York Post, їхав до Білого дому, щоб "обезголовити змію в серці нації". Чоловік стверджував, що цей вчинок наказав йому зробити сам Бог.

Історія зі Скоттом Мерріманом розпочалася ще на початку тижня. Житель Канзасу особисто зателефонував до поліції штату та розповів, що йому необхідно з'їздити до округу Колумбія, де розташований Капітолій. Поліцейські одразу поінформували Секретну службу про інцидент.

Агенти силового відомства зв'язалися зі Скоттом по телефону, і під час розмови чоловік заявив, що має інформацію для Джо Байдена щодо Книги Одкровень, яку "Бог доручив йому доставити". Як зазначають журналісти, у соцмережах мешканець Канзасу також опублікував кілька постів із уже більш загрозливими формулюваннями на адресу президента Сполучених Штатів.

Скотт Мерріман, як пише видання, в одній із публікацій написав, що сам Люцифер змусив агентів Секретної служби зв'язатися з ним, щоб дізнатися про візит до Джо Байдена. Чоловік також передбачив "свою смерть" 13 червня 2025 року.

27 січня підозрюваний уже зателефонував до Білого дому і прямо озвучив свої погрози президентові США.

"Я прийду за його с*чею дупою, сонним Джо. Я говорю про президента Байдена, і ви можете мене процитувати. Я йду з трьома патронами, без зброї. Я прийду один", — заявляв Скотт Мерріман під час спілкування з агентом Секретної служби .

Жителя Канзасу було затримано в штаті Меріленд — при собі чоловік мав три патрони.

[ + – ] У США затримали мешканця Канзасу за підготовку замаху на Джо Байдена Фото: The New York Post

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден оскандалився під час прес-конференції, назвавши журналіста "тупим сучиним сином". Американському лідеру не сподобалося питання кореспондента Fox News щодо інфляції у Сполучених Штатах.

Наприкінці листопада Джо Байден виявив бажання обговорити питання можливого держперевороту в Україні, до організації якого, як стверджував Володимир Зеленський, міг бути причетний бізнесмен Рінат Ахметов.