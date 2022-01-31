США инициирует заседание Совбеза ООН из-за наращивания российских ВС вокруг Украины

Западные СМИ прогнозируют, что Россия попытается заблокировать встречу, на которой предусмотрено выступление представителя Украины.

31 января США инициируют заседание Совета Безопасности ООН по поводу наращиванию войск РФ вокруг границ Украины. Это будет первое заседание, посвященное возможному полномасштабному вторжению России и его глобальным последствиям, сообщает Associated Press.

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Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что действия России представляют явную угрозу международному миру и безопасности, а также уставу ООН.

"Члены Совета должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину", — сообщила она.

Заместитель постоянного председателя России в ООН Дмитрий Полянский назвал заявление Томас-Гринфилд "безосновательным утверждением" и "пиар-ходом". Издание отмечает, что такая реакция Полянского свидетельствует о том, что Россия может начать встречу с процедурного голосования по вопросу о том, следует ли ее проводить. Чтобы заблокировать заседание, России потребуется поддержка девяти из 15 членов Совбеза.

В случае, если встреча состоится, Совет заслушает позиции всех его 15 членов, включая Россию, США, Францию, Ирландию, Великобританию и Албанию. Также дадут слово представителю Украины. В ходе дебатов от России хотят добиться ясного ответа по поводу наращивания присутствия у украинских границ.

Напомним, что 25 января Верховная Рада приняла обращение в Организацию Объединенных Наций, Европарламент и правительства стран мира о неприемлемости военного шантажа Москвы в отношении Украины. В документе речь идет о том, что Россия манипулирует безопасностью, чтобы помешать Украине в евроинтеграции и вступлении в НАТО.

Ранее Фокус сообщал о том, что Москва потребовала от США не голосовать за вступление Украины в НАТО и отозвать формулу Бухарестского саммита, которая предусматривает вхождение Украины и Грузии в Альянс.