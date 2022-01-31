США ініціює засідання Ради безпеки ООН через нарощування російських ЗС навколо України

Західні ЗМІ прогнозують, що Росія намагатиметься заблокувати зустріч, на якій передбачено виступ представника України.

31 січня США ініціюють засідання Ради Безпеки ООН щодо нарощування військ РФ навколо кордонів України. Це буде перше засідання, присвячене можливому повномасштабному вторгненню Росії та його глобальним наслідкам, повідомляє Associated Press.

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Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що дії Росії становлять явну загрозу міжнародному миру та безпеці, а також статуту ООН.

"Члени Ради повинні ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також для основних зобов'язань і принципів міжнародного порядку в разі подальшого вторгнення Росії в Україну", — повідомила вона.

Заступник постійного голови Росії в ООН Дмитро Полянський назвав заяву Томас-Грінфілд "безпідставним твердженням" і "піар-ходом". Видання зазначає, що така реакція Полянського свідчить про те, що Росія може розпочати зустріч із процедурного голосування щодо питання, чи слід її проводити. Щоб заблокувати засідання, Росії потрібна підтримка дев'яти з 15 членів Ради безпеки.

Якщо зустріч відбудеться, Рада заслухає позиції всіх її 15 членів, включаючи Росію, США, Францію, Ірландію, Великобританію і Албанію. Також дадуть слово представнику України. У ході дебатів від Росії хочуть добитися чіткої відповіді щодо нарощування присутності біля українських кордонів.

Нагадаємо, що 25 січня Верховна Рада ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європарламенту й урядів країн світу про неприйнятність військового шантажу Москви щодо України. У документі йдеться про те, що Росія маніпулює безпекою, щоб завадити Україні в євроінтеграції та вступі до НАТО.

Раніше Фокус повідомляв, що Москва зажадала від США не голосувати за вступ України до НАТО й відкликати формулу Бухарестського саміту, яка передбачає входження України та Грузії до Альянсу.