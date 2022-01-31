В Подмосковье контрактник застрелил молодого солдата срочной службы (фото)

По версии СМИ, между военнослужащими возник конфликт, который закончился стрельбой, однако официальные лица утверждают, что это был несчастный случай.

В воинской части ПВО, расположенной в Подмосковье, утром 31 января военнослужащий-контрактник выстрелил в солдата срочной службы, который от полученных ранений скончался, сообщает EADaily.

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Инцидент произошел в деревне Троице-Сельцо, в Мытищах. Сообщается, что двое военнослужащих находились в оружейной комнате войсковой части ПВО. По предварительным данным, старший прапорщик 50-летний Магомед Олигов выстрелил из пистолета в голову 25-летнему солдату-срочнику Владиславу Волкову.

[ + – ] Тело застрелянного солдата Владислава Волкова Фото: Eadaily.com

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, Волков погиб в результате несчастного случая, так как Олигов нарушил правила безопасности при обращении с оружием и выстрел произвел случайно, ранив в голову рядом находившегося солдата.

"Военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел", — заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Однако, как пишет EADaily, в воинской части № 51890, где произошел инцидент, выдвигают иную версию. По словам очевидцев, старший прапорщик Олигов для сопровождения секретной документации получил оружие, и в присутствии солдатов-срочников начал "баловаться" пистолетом, не заметив что оружие снято с предохранителя. В итоге прогремел выстрел и пуля попала в голову Волкова, который находился рядом с Олиговым.

В то же время источник агентства "Интерфакс" сообщил о том, что между военнослужащими возник конфликт, в результате которого Олигов выхватил пистолет и произвел выстрел в сторону Волкова, нанеся ему смертельное ранение.

Что известно о потерпевшем?

Владислав Волков родился в Красноярске. Там окончил магистратуру Сибирского федерального университета по направлению "экология и природопользование". Во время учебы он написал научную работу по экологии, в которой провел исследование динамики численности лесных насекомых в Сибири. За время учебы успел написать пять научных публикаций.

Командование военного округа совместно с правоохранительными органами проводит расследование инцидента, выясняя подробности и причину произошедшего.

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