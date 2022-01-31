У Підмосков'ї контрактник застрелив молодого солдата строкової служби (фото)

За версією ЗМІ, між військовослужбовцями виник конфлікт, який закінчився стріляниною, проте офіційні особи стверджують, що це був нещасний випадок.

У військовій частині ППО, розташованій у Підмосков'ї, вранці 31 січня військовослужбовець-контрактник вистрілив у солдата строкової служби, який помер від отриманих поранень, повідомляє EADaily.

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Інцидент стався у селі Троїце-Сільце, у Митищах. Повідомляється, що двоє військовослужбовців перебували у збройовій кімнаті військової частини ППО. За попередніми даними, старший прапорщик 50-річний Магомед Олігов вистрілив із пістолета в голову 25-річному солдатові-строковику Владиславу Волкову.

[ + – ] Тіло застреленого солдата Владислава Волкова Фото: Eadaily.com

Пресслужба Міноборони РФ повідомила, Волков загинув внаслідок нещасного випадку, оскільки Олігов порушив правила безпеки при поводженні зі зброєю і постріл зробив випадково, поранивши в голову солдата, що знаходився поруч.

"Військовослужбовець-контрактник, перебуваючи в кімнаті для зберігання зброї, грубо порушив вимоги поводження зі зброєю і зробив мимовільний постріл", — заявили у пресслужбі Західного військового округу.

Проте, як пише EADaily, у військовій частині №51890, де стався інцидент, висувають іншу версію. За словами очевидців, старший прапорщик Олігов для супроводу секретної документації отримав зброю, і в присутності солдатів-строковиків почав "балуватися" пістолетом, не помітивши, що зброя знята із запобіжника. У результаті прогримів постріл і куля влучила в голову Волкова, який був поруч із Оліговим.

Водночас джерело агентства "Інтерфакс" повідомило про те, що між військовослужбовцями виник конфлікт, внаслідок якого Олігов вихопив пістолет і зробив постріл у бік Волкова, завдавши йому смертельного поранення.

Що відомо про потерпілого?

Владислав Волков народився у Красноярську. Там закінчив магістратуру Сибірського федерального університету за напрямом "екологія та природокористування". Під час навчання він написав наукову роботу з екології, в якій провів дослідження динаміки чисельності лісових комах у Сибіру. Під час навчання встиг написати п'ять наукових публікацій.

Командування військового округу разом із правоохоронними органами проводить розслідування інциденту, з'ясовуючи подробиці та причину події.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі на території "Південмашу" солдат Національної гвардії вчинив стрілянину з АК-47, внаслідок якої загинуло 5 людей та 5 отримали поранення.

Після пригоди командувач Національної гвардії Микола Балан пішов у відставку, пояснивши своє рішення тим, що командир за все повинен нести відповідальність.