Panasonic представила новые инфракрасные линзы: новинка призвана удешевить беспилотные авто

Разработчики утверждают, что в линзе используется стекло, повышающее производительность камер и сенсоров.

Компания Panasonic сообщила, что создала новый тип инфракрасных линз для использования в беспилотных автомобилях, которые не только более эффективны, но и дешевле в производстве. Применение этих линз начнется позднее в этом году, сообщает India Times.

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Специалисты Panasonic применяют высокопроизводительные асферические линзы для оптических систем дальнего ИК-диапазона. В нем используется технология формования стекла, которую компания разработала для производства асферических линз видимого света для камер.

В новой технологии используется халькогенидное стекло, повышающее производительность камер и сенсоров. Новый процесс в действительности не требует клея для установки линз, что значительно снижает вероятность загрязнения стекла и повышает точность установки линзы на оправе.

В последние годы возросла популярность датчиков дальнего инфракрасного диапазона. Они используются как для мониторинга тепла, так и для использования в ночное время в беспилотных транспортных средствах.

Однако в этой категории часто используются недорогие кремниевые линзы, которые дают не самую лучшую резкость изображения. Поэтому многие автомобильные производители используют германиевые сферические линзы, которые имеют более высокий уровень пропускания.

Но по мере дальнейшего увеличения количества пикселей эффект аберрации, вызванный сферической линзой, становится все более заметным. Чтобы уменьшить его значение, потребуется комбинация многих сферических и асферических линз, что сделает общее производство более дорогим.

Ранее Фокус сообщал, что компания Apple изобрела сверхбыструю технологию передачи данных по воздуху. Связь между двумя устройствами устанавливается с терабитной скоростью.

В Японии вскоре должны создать смарт-линзы, в которых будет присутствовать технология дополненной реальности.

Аналогично японским разработкам, калифорнийский стартап создает линзы, которые могли бы получать данные непосредственно со смартфона пользователя.