Panasonic представила нові інфрачервоні лінзи: новинка покликана здешевити безпілотні авто

Розробники стверджують, що в лінзі використовується скло, яке підвищує продуктивність камер і сенсорів.

Компанія Panasonic повідомила, що створила новий тип інфрачервоних лінз для використання в безпілотних автомобілях, які не тільки ефективніші, але й дешевші у виробництві. Застосування цих лінз розпочнеться пізніше цього року, повідомляє India Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Фахівці Panasonic застосовують високопродуктивні асферичні лінзи для оптичних систем далекого ІЧ-діапазону. У ньому використовується технологія формування скла, яку компанія розробила для асферичних лінз видимого світла для камер.

У новій технології використовується халькогенідне скло, що підвищує продуктивність камер і сенсорів. Новий процес насправді не вимагає клею для встановлення лінз, що значно знижує ймовірність забруднення скла та підвищує точність встановлення лінзи на оправі.

Останніми роками зросла популярність датчиків далекого інфрачервоного спектра. Вони використовуються як для моніторингу тепла, так і для використання у нічний час у безпілотних транспортних засобах.

Однак у цій категорії часто використовуються недорогі кремнієві лінзи, які дають не найкращу різкість зображення. Тому багато автомобільних виробників використовують германієві сферичні лінзи, які мають більш високий рівень пропускання.

Але в міру подальшого збільшення кількості пікселів ефект аберації, викликаний сферичною лінзою, стає дедалі помітнішим. Щоб зменшити його значення, знадобиться комбінація багатьох сферичних та асферичних лінз, що зробить загальне виробництво дорожчим.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Apple винайшла надшвидку технологію передавання даних повітрям. Зв'язок між двома пристроями встановлюється з терабітною швидкістю.

У Японії невдовзі мають створити смарт-лінзи, в яких буде присутня технологія доповненої реальності.

Аналогічно японським розробкам, каліфорнійський стартап створює лінзи, які могли б отримувати дані безпосередньо зі смартфона користувача.