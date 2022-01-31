Обвинили в преступлении против человечности. На Лукашенко подали иск в Гаагский суд

Кроме президента Беларуси, правозащитники обвинили в геноциде и других преступлениях нескольких руководителей силовых ведомств страны.

Польский адвокат Томаш Вилиньский обратился в международный уголовный суд в Гааге с иском против руководителя Беларуси Александра Лукашенко, обвинив бессменного лидера страны последних лет в геноциде и преступлениях против человечности. Об этом сообщает Народное Антикризисное Управление на своей странице в Facebook.

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В декабре 2021 года адвокат из Варшавы Томаш Вилиньский уже обращался с заявлением в Национальную прокуратуру Польши о том, что он подозревает в геноциде и преступлениях против человечности гражданина Александром Лукашенко и некоторых других белорусских чиновников. Теперь же при содействии правозащитников такой же иск направлен и в Международный уголовный суд в Гааге.

В своем заявлении истец, помимо, собственно, Лукашенко, в качестве ответчиков указал председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля, замминистра внутренних дел страны Николая Карпенкова и некоторых других руководителей силовых ведомств.

Текст искового заявления насчитывает 160 страниц правового обоснования, а также 40 тыс страниц документов в приложении.

Отмечается, что Международный уголовный суд, рассмотрев представленные материалы, будет иметь право выдать ордер на арест и объявить подозреваемых в международный розыск.

Иск подан от имени многих граждан Беларуси, в частности, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко. По его мнению, это только первый шаг, в дальнейшем руководители других стран могут перейти к более активным юридическим действиям в отношении Лукашенко и его режима.

Поддержку обратившимся в международный уголовный суд оказывают представители правозащитных организаций и Народного антикризисного управления.

Ранее Фокус сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал вернуть Украину в то, что он называет "лоном славянства". По мнению руководителя Беларуси, западные страны предпринимают попытки утопить в крови так называемое российско-украинское братство, у которого многовековые корни и что, как считает, Лукашенко, важно сохранить.

В своем обращении к жителям страны и парламентским чиновникам президент отметил, что в случае если страны с ядерным потенциалом не смогут договориться, начнется третья мировая.