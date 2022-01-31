Звинуватили в злочині проти людяності. На Лукашенка подали позов до Гаазького суду

Окрім президента Білорусі, правозахисники звинуватили у геноциді й інших злочинах кількох керівників силових відомств країни.

Польський адвокат Томаш Вілінський звернувся до міжнародного кримінального суду в Гаазі з позовом проти керівника Білорусі Олександра Лукашенка, звинувативши беззмінного лідера країни останніх років у геноциді та злочинах проти людяності. Про це повідомляє Народне Антикризове Управління на своїй сторінці у Facebook.

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У грудні 2021 року адвокат із Варшави Томаш Вілінський уже звертався із заявою до Національної прокуратури Польщі з тим, що він підозрює у геноциді та злочинах проти людяності громадянина Олександра Лукашенка та деяких інших білоруських чиновників. Тепер же за сприяння правозахисників такий самий позов спрямований і до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У своїй заяві позивач, окрім, власне, Лукашенка, як відповідачів вказав голову Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля, заступника міністра внутрішніх справ країни Миколу Карпенкова та деяких інших керівників силових відомств.

Текст позовної заяви налічує 160 сторінок правового обґрунтування, а також 40 тис. сторінок документів у додатку.

Зазначається, що Міжнародний кримінальний суд, розглянувши подані матеріали, матиме право видати ордер на арешт та оголосити підозрюваних у міжнародному розшуку.

Позов подано від імені багатьох громадян Білорусі, зокрема, керівника Народного антикризового управління Павла Латушка. На його думку, це лише перший крок, надалі керівники інших країн можуть перейти до активніших юридичних дій щодо Лукашенка та його режиму.

Підтримку тим, хто звернувся до міжнародного кримінального суду, надають представники правозахисних організацій і Народного антикризового управління.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв повернути Україну в те, що він називає "лоном слов'янства". На думку керівника Білорусі, західні країни роблять спроби втопити в крові так зване російсько-українське братство, яке має багатовікове коріння і що, як вважає, Лукашенко, важливо зберегти.

У своєму зверненні до жителів країни та парламентських чиновників президент зазначив, що якщо країни з ядерним потенціалом не зможуть домовитися, почнеться третя світова.