США хотят заставить президента Бразилии Жаира Болсонару отказаться от поездки в Россию

По мнению американцев, визит Болсонару в Москву создаст видимость того, что Бразилия поддерживает агрессивную политику Кремля.

Белый дом намерен повлиять на решение президента Болсонару нанести визит в Россию. США хотят, чтобы бразильский лидер отменил поездку, запланированную на середину февраля, пишет издание Folha de S.Paulo

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен лично встретился с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсе. В ходе встречи американский политик высказал опасения, что визит Болсонару в Россию будет неправильно истолкован как главой Кремля так и представителями мирового сообщества.

"Это может стать сигналом того, что Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе и легитимизирует то, что США считают нарушением международного права", — сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что Путину нужно продемонстрировать неотвратимость дипломатической изоляции России в случае продолжения эскалации на границах Украины.

Также издание утверждает, что аналогичное сообщение было передано президенту Аргентины Альберто Фернандесу, который находится с визитом в РФ.

Напомним, ранее президент Болсонару был госпитализирован из-за болей в животе. После удара ножом в живот политик испытывает непроходимость кишечника, постоянную икоту и непроизвольное сокращение диафрагмы. Это вызывает у лидера страны нервные срывы и стресс.

Также Фокус писал о том, что Жаира Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки от COVID-19. Президенту Бразилии, который прибыл в США на 76-й сессию Генассамблеи ООН, пришлось довольствоваться пиццей.