США хочуть змусити президента Бразилії Жаїра Болсонару відмовитись від поїздки до Росії

На думку американців, візит Болсонару до Москви створить видимість, що Бразилія підтримує агресивну політику Кремля.

Білий дім має намір вплинути на рішення президента Болсонару відвідати Росію. США хочуть, щоб бразильський лідер скасував поїздку, заплановану на середину лютого, пише видання Folha de S.Paulo.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен особисто зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Карлосом Франсе. У ході зустрічі американський політик висловив побоювання, що візит Болсонару до Росії буде неправильно тлумачений як главою Кремля, так і представниками світової спільноти.

"Це може стати сигналом того, що Бразилія підтримує дії Кремля в Східній Європі та легітимізує те, що США вважають порушенням міжнародного права", — сказав Блінкен.

Крім того, держсекретар наголосив, що Путіну потрібно продемонструвати невідворотність дипломатичної ізоляції Росії в разі продовження ескалації на кордонах України.

Також видання стверджує, що аналогічне повідомлення було передано президенту Аргентини Альберто Фернандесу, який перебуває з візитом у РФ.

Нагадаємо, раніше президента Болсонару було госпіталізовано через біль у животі. Після удару ножем у живіт політик відчуває непрохідність кишківника, постійну гикавку та мимовільне скорочення діафрагми. Це викликає в лідера країни нервові зриви та стрес.

Також Фокус писав про те, що Жаїра Болсонару не пустили до ресторану Нью-Йорка через відсутність щеплення від COVID-19. Президенту Бразилії, який прибув у США на 76-у сесію Генасамблеї ООН, довелося задовольнятися піцою.