США получили от России письменный ответ на предложения относительно Украины

Кремль перебросил около 100 тысяч военнослужащих и тяжелое вооружение к границе с Украиной и игнорирует призывы Соединенных Штатов вернуть свои войска в казармы.

Российское правительство представило письменный ответ на предложение США, направленное на деэскалацию кризиса на границах Украины. Об этом сказал американский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сообщает The Washington Post.

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Издание отмечает, что доставка ответа относительно так называемых "гарантий безопасности" происходит в то время, когда администрация Байдена продолжает деликатный танец, стремясь удержать Россию за дипломатическим столом, не уступая ни одному из ее основных требований. Кремль перебросил около 100 000 военнослужащих и тяжелое вооружение к границе с Украиной и проигнорировал призывы Соединенных Штатов вернуть свои войска в казармы.

"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России. Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ", — цитирует издание слова чиновника.

Собеседник отказался сообщить подробности о предложении, сделанном накануне телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник.

"Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", — отметил представитель США.

Напомним, письменный ответ от США и НАТО относительно выдвинутых ранее Россией гарантий безопасности Москва получила 26 января 2022 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал ответ США как такой, что предлагает РФ "серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его". Также стало известно, что Запад опроверг требования России о том, чтобы НАТО прекратило свою "политику открытых дверей", и навсегда отказало во вступлении Украине и Грузии.

В Кремле остались недовольны ответом США по вопросу гарантий безопасности. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что по главному вопросу — относительно недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России — ответ Вашингтона Москву не устраивает. Глава российского МИД уверен, что США занимает "лукавую позицию", поскольку не пошли на поступки Кремлю.