США отримали від Росії письмову відповідь на пропозиції щодо України

Кремль перекинув майже 100 тисяч військовослужбовців і важке озброєння до кордону з Україною та ігнорує заклики Сполучених Штатів повернути свої війська в казарми.

Російський уряд представив письмову відповідь на пропозицію США, спрямовану на деескалацію кризи на кордонах України. Про це сказав американський чиновник, який говорив за умов анонімності, повідомляє The Washington Post.

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Видання зазначає, що доставка відповіді щодо так званих "гарантій безпеки" відбувається в той час, коли адміністрація Байдена продовжує делікатний танець, прагнучи утримати Росію за дипломатичним столом, не поступаючись жодним її основним вимогам. Кремль перекинув майже 100 000 військовослужбовців і важке озброєння до кордону з Україною та проігнорував заклики Сполучених Штатів повернути свої війська в казарми.

"Ми можемо підтвердити, що отримали письмову відповідь від Росії. Було б непродуктивно вести публічні переговори, тому ми залишимо це на думку Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь", — цитує видання слова чиновника.

Співрозмовник відмовився повідомити подробиці про пропозицію, зроблену напередодні телефонної розмови між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у вівторок.

"Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, враховуючи Україну", — зазначив представник США.

Нагадаємо, письмову відповідь від США та НАТО щодо висунутих раніше Росією гарантій безпеки Москва отримала 26 січня 2022 року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен охарактеризував відповідь США як таку, що пропонує РФ "серйозний дипломатичний шлях уперед, якщо Росія вибере його". Також стало відомо, що Захід спростував вимоги Росії про те, щоб НАТО припинило свою "політику відкритих дверей" і назавжди відмовило у вступі України та Грузії.

У Кремлі залишилися незадоволені відповіддю США щодо гарантій безпеки. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що з головного питання щодо неприпустимості подальшого розширення НАТО на Схід і розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території Росії, відповідь Вашингтона Москву не влаштовує. Глава російського МЗС упевнений, що США займає "лукаву позицію", оскільки не пішли на вчинки Кремлю.