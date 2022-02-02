Аэропорт Праги прекратил давать объявления на русском языке

Ведомство внесло коррективы в работу после неоднократных замечаний украинских дипломатов, утверждавших что необходимость русского дубляжа надумана и преувеличена.

Аэропорт Праги прислушался к замечаниям украинского посольства и изменил порядок дублирования объявлений. Теперь русская речь для пассажиров аэропорта не звучит, сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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Украинское посольство неоднократно обращалось к администрации аэропорта с вопросом почему объявления о текущих рейсах дублируются на русский язык, ведь это не предусмотрено никакими нормативными актами. В ведомстве отвечали, что это делается по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах.

"По нашему мнению, первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, убежден, так же, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки и т.п. – на чешском и английском языках", — подчеркнул Перебийнис.

Второй же аргумент вообще звучит странно, отметил дипломат, потому что российские граждане транзитом через Украину как правило не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует. Украинское посольство неоднократно отмечало, что использование русского языка в данной ситуации является искусственным, а его необходимость – явно надуманная и преувеличенная.

Пражский аэропорт услышал обращение украинских дипломатов и внес коррективы во внутриведомственный порядок работы. С 1 февраля все объявления на территории аэропорта не будут дублироваться на русском языке.

"Рейсы в Украину наконец-то будут звучать только на чешском и английском языках, то есть стандартным для чешского аэропорта набором языков, так, как это происходит при посадках на рейсы в подавляющем большинстве других стран", — сообщил посол.

Это не первый раз, когда Чехия проявляет солидарность с Украиной на фоне возросшей напряженностью с Российской Федерацией. В январе Чешская республика одобрила поставку Украине 4-х тысяч снарядов для артиллерии. Боеприпасы передадут Украине бесплатно.

Ранее Фокус сообщал, что в Чехии боевика "ДНР" приговорили к 20 годам лишения свободы. Гражданин Чехии Иржи Урбанек воевал на оккупированном Донбассе в период с 2015 по 2018 года.