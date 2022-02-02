Аеропорт Праги припинив давати оголошення російською мовою

Відомство внесло корективи в роботу після неодноразових зауважень українських дипломатів, які стверджували, що необхідність російського дубляжу надумана та перебільшена.

Аеропорт Праги прислухався до зауважень українського посольства та змінив порядок дублювання оголошень. Тепер російська промова для пасажирів аеропорту не звучить, повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Українське посольство неодноразово зверталося до адміністрації аеропорту з питанням, чому оголошення про поточні рейси дублюються російською мовою, адже це не передбачено жодними нормативними актами. У відомстві відповідали, що це робиться на прохання авіакомпаній, а також через турботу про транзитних пасажирів.

"На нашу думку, перший аргумент свідчить про недооцінювання авіакомпаніями громадян України, які, переконаний, так само, як і громадяни інших країн, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки тощо — чеською та англійською мовами", — підкреслив Перебийніс.

Другий аргумент взагалі звучить дивно, зазначив дипломат, тому що російські громадяни транзитом через Україну як правило не літають, оскільки авіасполучення між Україною і країною-агресором уже давно відсутнє. Українське посольство неодноразово наголошувало на тому, що використання російської мови в цій ситуації є штучним, а її необхідність — очевидно надумана та перебільшена.

Празький аеропорт почув звернення українських дипломатів і вніс корективи до внутрішньовідомчого порядку роботи. З 1 лютого всі оголошення на території аеропорту не дублюватимуться російською мовою.

"Рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами, тобто стандартним для чеського аеропорту набором мов, так як це відбувається під час посадок на рейси в переважній більшості інших країн", — повідомив посол.

Це не вперше, коли Чехія проявляє солідарність Україні на тлі напруженості, що зросла, з Російською Федерацією. У січні Чеська республіка схвалила постачання Україні 4-х тисяч снарядів для артилерії. Боєприпаси передадуть Україні безкоштовно.

Раніше Фокус повідомляв, що в Чехії бойовика "ДНР" засудили до 20 років позбавлення волі. Громадянин Чехії Іржі Урбанек воював на окупованому Донбасі у період із 2015 до 2018 року.