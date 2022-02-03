Власти Буэнос-Айреса призвали граждан выбросить кокаин, купленный за последние сутки

Необычный призыв прозвучал после того, как в столице Аргентины скончалось 20 человек и 74 были госпитализированы из-за употребления фальсифицированного кокаина.

В Аргентине погибли по меньшей мере 20 человек и 74 оказались в больницах Буэнос-Айреса из-за употребления фальсифицированного кокаина. Расследование показало, что в кокаин было подмешано ядовитое вещество, которое привело к массовому отравлению. Об этом сообщает BBC News.

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Инцидент прокомментировал министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни. Он призвал всех граждан, которые приобрели кокаин за последние 24 часа, выбросить его.

"Каждый дилер, покупающий кокаин, "подрезает" его. Некоторые делают это с помощью нетоксичных веществ, таких как крахмал, другие же кладут галлюциногены. Однако в этом случае препарат был разведен вредным веществом", — рассказал Берни.

По предварительным данным, кокаин был изготовлен в одном и том же месте, а все жертвы отравления приобрели его у одного и того же поставщика в Трес де Фебро. После инцидента полицейские начали облавы на места распространения наркотиков в трущобах района, с целью изъятия остального "товара" для сравнения с отравленным кокаином. Было арестовано 9 человек.

Оказалось, что пакеты с наркотиком, которые были изъяты во время рейдов, идентичны с теми, которые показал один из родственников жертвы. По версии СМИ, кокаин был умышленно разбавлен ядовитым веществом из-за войны между наркоторговцами Буэнос-Айреса.

Ранее сообщалось, что в общественных заведениях Великобритании полиция для борьбы с употреблением наркотиков начала разбрызгивать специальный спрей. Как уверяют производители вещества, спрей Blokit существенно снизил употребление наркотиков в пабах, кинотеатрах и других заведениях.

В Киеве сотрудники Нацполиции разоблачили преступную группировку, которая занималась поставками и распространением кокаина. У дельцов конфисковали наркотики на сумму около 4 млн гривен.