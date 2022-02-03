Влада Буенос-Айреса закликала громадян викинути кокаїн, куплений за останню добу

Незвичайний заклик пролунав після того, як у столиці Аргентини померло 20 людей і 74 госпіталізовані через вживання фальсифікованого кокаїну.

В Аргентині загинули щонайменше 20 людей і 74 опинилися у лікарнях Буенос-Айреса через вживання фальсифікованого кокаїну. Розслідування показало, що в кокаїн було підмішано отруйну речовину, яка призвела до масового отруєння. Про це повідомляє ВВС News.

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Інцидент прокоментував міністр безпеки провінції Буенос-Айрес Серхіо Берні. Він закликав усіх громадян, котрі придбали кокаїн за останні 24 години, викинути його.

"Кожен дилер, який купує кокаїн, "підрізає" його. Дехто робить це за допомогою нетоксичних речовин, таких як крохмаль, інші ж кладуть галюциногени. Проте в цьому випадку препарат був розведений шкідливою речовиною", — розповів Берні.

За попередніми даними, кокаїн виготовили у тому самому місці, а всі жертви отруєння придбали його в одного і того ж постачальника в Трес де Фебро. Після інциденту поліцейські розпочали облави на місця розповсюдження наркотиків у нетрях району, з метою вилучення решти "товару" для порівняння з отруєним кокаїном. Було заарештовано 9 людей.

Виявилося, що пакети з наркотиком, які були вилучені під час рейдів, ідентичні тим, які показав один із родичів жертви. За версією ЗМІ, кокаїн був навмисне розбавлений отруйною речовиною через війну між наркоторговцями Буенос-Айреса.

Раніше повідомлялося, що у громадських закладах Великобританії поліція для боротьби з вживанням наркотиків почала розбризкувати спеціальний спрей. Як запевняють виробники речовини, спрей Blokit суттєво знизив вживання наркотиків у пабах, кінотеатрах та інших закладах.

У Києві співробітники Нацполіції викрили злочинне угруповання, яке займалося постачанням та розповсюдженням кокаїну. Було конфісковано наркотики на суму близько 4 млн. гривень.