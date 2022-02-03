"История кризиса, который может изменить Европу навсегда": Украина попала на обложку журнала Time

На обложку журнала поместили бойца в зимней экипировке, идущем внутри блиндажа. А в главном материале под названием "Тайная история" рассказывают об отношениях Путин и Медведчука, а также российской угрозе.

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку Украине и истории российской агрессии. На главной странице опубликована фотография бойца в зимней экипировке, который идет внутри блиндажа. Об этом TIME сообщил в Twitter.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В свежем номере журнала, который выйдет 14 февраля, появится статья под названием "Нерассказанная история кризиса, который может изменить Европу навсегда: секретная история".

"Вокруг Путина есть ястребы, которые хотят этого кризиса. Они готовы к вторжению", — цитирует свой материал издание.

В статье много говорится о куме Путина Викторе Медведчуке и их тесных отношениях, которые и стали "отправной точной" для ситуации текущей зимой. Как пишет издание, последние 7 лет Путин использует всевозможные инструменты, включая принуждение и открытое вторжение, поскольку "украинский народ все больше поворачивается к Западу":

"Если не считать войну, то один из лучших способов влияния Путина на Украину — через Медведчука и его политическую партию. Поэтому неудивительно, что военное противостояние России с Западом обострилось одновременно с репрессиями против его друга", — пишет TIME.

Издание не обошло стороной арест активов семьи Медведчука и санкции против телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Особенно важным стал арест трубопроводов, по которым российская нефть поступает в Европу. Как акцентировал журнал, именно тогда начались кардинальные шаги Путина:

"Первые намеки на ответ Путина появились менее, чем через 2 дня. Минобороны России объявило о переброске 3000 десантников к границе с Украиной "для крупномасштабных учений, обучая их "захватывать вражеские строения и удерживать их до подхода основных сил". Эти солдаты были первыми в наращивании войск, которые с тех пор выросли до более чем 100 000 российских военнослужащих. Пытаясь отреагировать, США и союзники направили в Украину самолеты с оружием и тысячи военных, для защиты восточного фланга НАТО".

[ + – ] Новую обложку журнала Time посвятили Украине.

Возникшее противостояние (между Россией и Украиной — ред.) восстановило напряженность времен холодной войны и поставило Европу на грань большого военного конфликта:

"Пытаясь распознать мотивы Путина, наблюдатели выразили его стратегическое желание унизить американцев, разделить европейцев и восстановить влияние Москвы на земли, которые она контролировала до того, как империя развалилась в 1991 году", — пишет TIME.

Чтобы снять политическое напряжение — в декабре прошлого года президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Путиным. Для российского лидера стало прорывом то, что президент США поговорил с ним о будущем Альянса НАТО, который Путин давно называет "самой большой угрозой России". Но российские дипломаты потребовали от США письменных гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Они также потребовали у Штатов вывести вооруженные силы из Восточной Европы, отступив на позиции, которые они занимали до того, как Путин пришел к власти:

"США сразу опровергли основные требования России и подготовили ряд санкций, которые отрежут большую часть российской экономики от остального мира", — пишет TIME.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Time назвал Илона Маска "человеком года". Журнал подчеркнул, что Маск — неординарная личность.