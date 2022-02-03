"Історія кризи, яка може змінити Європу назавжди": Україна потрапила на обкладинку журналу Time

На обкладинку журналу помістили бійця в зимовому екіпіруванні, який іде всередині бліндажу. А в головному матеріалі під назвою "Таємна історія" розповідають про відносини Путіна та Медведчука, а також російську загрозу.

Американський щотижневий журнал Time присвятив нову обкладинку Україні й історії російської агресії. На головній сторінці опубліковано фотографію бійця в зимовому екіпіруванні, який іде всередині бліндажу. Про це TIME повідомив у Twitter.

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У свіжому номері журналу, який вийде 14 лютого, з'явиться стаття під назвою "Нерозказана історія кризи, яка може змінити Європу назавжди: секретна історія".

"Навколо Путіна є яструби, які хочуть цієї кризи. Вони готові до вторгнення", — цитує свій матеріал видання.

У статті багато йдеться про кума Путіна Віктора Медведчука та їхні тісні стосунки, які й стали "відправною точною" для ситуації поточної зими. Як пише видання, останні 7 років Путін використовує всілякі інструменти, включаючи примус і відкрите вторгнення, оскільки "український народ дедалі більше повертається до Заходу":

"Якщо не брати до уваги війну, то один із найкращих способів впливу Путіна на Україну — через Медведчука та його політичну партію. Тому не дивно, що військове протистояння Росії із Заходом загострилося одночасно з репресіями проти його друга", — пише TIME.

Видання не оминуло арешт активів сім'ї Медведчука та санкції проти телеканалів NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Особливо важливим став арешт трубопроводів, якими російська нафта надходить до Європи. Як акцентував журнал, саме тоді розпочалися кардинальні кроки Путіна:

"Перші натяки на відповідь Путіна з'явилися менш ніж через 2 дні. Міноборони Росії оголосило про перекидання 3000 десантників до кордону з Україною "для великомасштабних навчань, навчаючи їх "захоплювати ворожі будови та утримувати їх до підходу основних сил". Ці солдати були першими в нарощуванні військ, які з тих пір зросли більш ніж до 100 000 російських військовослужбовців. Намагаючись відреагувати, США та союзники направили в Україну літаки зі зброєю та тисячі військових для захисту східного флангу НАТО”.

[ + – ] Нову обкладинку журналу Time присвятили Україні.

Протистояння, що виникло (між Росією та Україною — ред.), відновило напруженість часів холодної війни та поставило Європу на межу великого військового конфлікту:

"Намагаючись розпізнати мотиви Путіна, спостерігачі висловили його стратегічне бажання принизити американців, розділити європейців і відновити вплив Москви на землі, які вона контролювала до того, як імперія розвалилася 1991 року", — пише TIME.

Щоб зняти політичне напруження, у грудні минулого року президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Путіним. Для російського лідера стало проривом те, що президент США поговорив із ним про майбутнє Альянсу НАТО, який Путін давно називає "найбільшою загрозою Росії". Але російські дипломати вимагали від США письмових гарантій, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Вони також зажадали від Штатів вивести збройні сили зі Східної Європи, відступивши на позиції, які вони займали до того, як Путін прийшов до влади:

"США відразу відмовили основним вимогам Росії та підготували низку санкцій, які відріжуть більшу частину російської економіки від решти світу", — пише TIME.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Time назвав Ілона Маска "людиною року". Журнал наголосив, що Маск – неординарна особистість.