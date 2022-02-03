Протасевич подает в суд на компанию Ryanair (видео)

Бывший редактор NEXTA отказался разглашать подробности своего решения. Однако призвал других пассажиров, летевших с ним в самолете, последовать его примеру.

Бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич намерен подать иск против авиакомпании Ryanair. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале центра "Системная правозащита".

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[ + – ] Видеообращение Романа Протасевича

Белорусский оппозиционер не стал раскрывать всех подробностей этого дела, однако сказал, что над иском работают его адвокаты. Также Протасевич призвал всех пассажиров самолета компании Ryanair, который был посажен в Минске в мае 2021 года, последовать его примеру и тоже обратится в суд.

"Как только все будет подготовлено, я обязательно об этом дополнительно публично сообщу", — сказал Протасевич в своем видеообращении.

Бывший главред выразил надежду, что его заявление будет отдельно рассмотрено руководством Международной организации гражданской авиации (ICAO), поскольку Протасевич готов предоставить документальные доказательства всех своих слов.

"Эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Республики Беларусь, в распоряжении которых они находятся", — отметил он.

Как сообщил недавно Протасевич, его выпустили из-под домашнего ареста, после чего он устроился на работу в правозащитный центр "Системная правозащита", создание которого приписывают провластному активисту Дмитрию Белякову. В рамках этого центра бывший главред планирует развернуть некую медиадеятельность, а также попытается восстановить работу Telegram-канала Sprava.

Ранее сообщалось, что экс-редактор NEXTA Роман Протасевич заявил, что белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги. По его мнению, это приводит к разрушительным последствиям для всего оппозиционного движения в республике.

Сотрудник минского аэропорта, где был посажен самолет компании Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич, дал показания европейским спецслужбам о том, как произошла посадка самолета. По его словам, операцию по принудительной посадке авиалайнера организовал белорусский КГБ.