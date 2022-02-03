Протасевич подає до суду на компанію Ryanair (відео)

Колишній редактор NEXTA відмовився розголошувати подробиці свого рішення. Однак закликав інших пасажирів, які летіли з ним у літаку, наслідувати його приклад.

Колишній головний редактор визнаного в Білорусі екстремістським Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич має намір подати позов до авіакомпанії Ryanair. Його відеозвернення опубліковано в Telegram-каналі центру "Системний правозахист".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

[ + – ] Відеозвернення Романа Протасевича

Білоруський опозиціонер не розкривав усіх подробиць цієї справи, проте сказав, що над позовом працюють його адвокати. Також Протасевич закликав усіх пасажирів літака компанії Ryanair, який був посаджений у Мінську в травні 2021 року, наслідувати його приклад і теж звернутися до суду.

"Щойно все буде підготовлено, я обов'язково про це додатково публічно повідомлю", — сказав Протасевич у своєму відеозверненні.

Колишній головний редактор висловив сподівання, що його заява буде окремо розглянута керівництвом Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), оскільки Протасевич готовий надати документальні докази всіх своїх слів.

"Ці ж докази готові надати офіційні органи Республіки Білорусь, у розпорядженні яких вони перебувають", — зазначив він.

Як повідомив нещодавно Протасевич, його випустили з-під домашнього арешту, після чого він влаштувався на роботу до правозахисного центру "Системний правозахист", створення якого приписують провладному активісту Дмитру Бєлякову. В межах цього центру колишній головний редактор планує розгорнути певну медіадіяльність, а також спробує відновити роботу Telegram-каналу Sprava.

Раніше повідомлялося, що ексредактор NEXTA Роман Протасевич заявив, що білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші. На його думку, це призводить до руйнівних наслідків для всього опозиційного руху в республіці.

Співробітник мінського аеропорту, де було посаджено літак компанії Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич, дав свідчення європейським спецслужбам про те, як відбулася посадка літака. За його словами, операцію із примусової посадки авіалайнера організував білоруський КДБ.