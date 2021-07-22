Білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші, — Протасевич

Після усвідомлення, що режим Лукашенка не повалити, усередині опозиції почалася крадіжка ідей і боротьба за кошти фондів.

Білоруський опозиціонер та ексредактор NEXTA Роман Протасевич пояснив, чому опозиції не вдалося домогтися відставки Олександра Лукашенка після виборів у 2020 році, пише видання Республіка.

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В інтервʼю литовськими журналістами Роман Протасевич пояснив, як Світлана Тихановська стала лідером опозиції Білорусі.

За словами ексредактора NEXTA, напередодні президентських виборів єдиної опозиції в країні не було, але ситуація змінилася, коли на сцені зʼявилися Світлана Тихановська, Марія Колесникова і Вероніка Цепкало.

Роман Протасевич не згоден з припущенням співрозмовника, що саме Світлана Тихановська стала єдиним лідером білоруської опозиції.

"Наразі це подається саме так, але насправді вона була всього лише символ і кандидатом у кандидати. Ця жінка не може бути ні політиком, ні тим більше лідером нації. Думаю, офіційний Мінськ це прекрасно розумів, тому С. Тихановську і допустили до кандидатства", — пояснив Протасевич, який перебуває під домашнім арештом.

Організацією та координацією протестних акцій після виборів президента, як стверджує ексредактор NEXTA, займалися Telegram-канали. Тому їх можна назвати справжніми лідерами протестів, яким вдалося вивести людей на вулиці.

Роман Протасевич також пояснив, як почалися внутрішні чвари в білоруської опозиції. Блогер нагадав, що кожен, хто приходить у політику, переслідує свої інтереси. Коли політики зрозуміли, що їм не вдається домогтися відходу Олександра Лукашенка, усередині почалася своя боротьба.

"Почалися крадіжки ідей, боротьба за кошти фондів тощо. Сьогодні білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші, тим самим фактично вбиває сама себе", — додав Протасевич в інтервʼю журналістам.

Раніше Фокус повідомляв, що Романа Протасевича затримали 23 травня в Мінську після примусової посадки літака RyanAir. Разом з ексредактором NEXTA була затримана дівчина опозиціонера Софія Сапега. Після затримання вийшло відеозвернення Романа Протасевича, у якому він заявив про співпрацю зі слідством.

Також Фокус розповідав, що 25 липня суд відпустив Протасевича і Сапегу під домашній арешт. Батько опозиціонера припустив, що Романа Протасевича і Софію Сапегу могли відпустити під домашній арешт через "нову політичну гру влади Білорусі".