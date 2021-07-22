Белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, — Протасевич

После осознания, что режим Лукашенко не свергнуть, внутри оппозиции началась кража идей и борьба за средства фондов.

Белорусский оппозиционер и экс-редактор NEXTA Роман Протасевич объяснил, почему оппозиции не удалось добиться отставки Александра Лукашенко после выборов в 2020 году, пишет издание Республика.

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В интервью литовскими журналистами Роман Протасевич объяснил, как Светлана Тихановская стала лидером оппозиции Беларуси.

По словам экс-редактора NEXTA, накануне президентских выборов единой оппозиции в стране не было, но ситуация изменилась, когда на сцене появились Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Роман Протасевич не согласен с предположением собеседника, что именно Светлана Тихановская стала единым лидером белорусской оппозиции.

"Сейчас это подается именно так, но на самом деле она была всего лишь символ и кандидатом в кандидаты. Эта женщина не может быть ни политиком, ни тем более лидером нации. Думаю, официальный Минск это прекрасно понимал, поэтому С.Тихановскую и допустили к кандидатству", — объяснил находящийся под домашним арестом Протасевич.

Организацией и координацией протестных акций после выборов президента, как утверждает экс-редактор NEXTA, занимались Telegram-каналы. Поэтому их можно назвать настоящими лидерами протестов, которым удалось вывести людей на улицы.

Роман Протасевич также объяснил, как начались внутренние распри у белорусской оппозиции. Блогер напомнил, что каждый приходящий в политику человек преследует свои интересы. Когда политики поняли, что им не удается добиться ухода Александра Лукашенко, внутри началась своя борьба.

"Начались кражи идей, борьба за средства фондов и т.д. Сегодня белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя", — добавил Протасевич в интервью журналистам.

Ранее Фокус сообщал, что Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске после принудительной посадки самолета RyanAir. Вместе с экс-редактором NEXTA была задержана девушка оппозиционера София Сапега. После задержания вышло видеообращение Романа Протасевича, в котором он заявил о сотрудничестве со следствием.

Также Фокус рассказывал, что 25 июля суд отпустил Протасевича и Сапегу под домашний арест. Отец оппозиционера предположил, что Романа Протасевича и Софию Сапегу могли отпустить под домашний арест из-за "новой политической игры властей Беларуси".