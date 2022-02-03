Сейчас у Европы есть шанс окончить с пандемией коронавируса, — ВОЗ

В организации считают, что победить коронавирус в Европе поможет скорая весна, меньшая опасность "Омикрона" и вакцинация.

Европа вступает в этап "вероятного финала" пандемии, так как сейчас благоприятное время, чтобы взять под контроль передачу коронавируса. Об этом 3 февраля сообщил Директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге.

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По его словам, в ближайшее время Европа сможет справиться с пандемией благодаря таким факторам:

высокий уровень иммунизации населения благодаря вакцинам и естественному заражению,

меньшая способность вируса распространяться в теплую погоду,

меньшая опасность варианта "Омикрон".

"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир. Скорая весна оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от любого возобновления массовой передачи вируса", — сказал Клюге.

По словам ученого, даже если появится новый вариант COVID-19, системы здравоохранения в Европе будут в состоянии держать его под контролем, при условии, что вакцинация будет продолжаться, наряду с другими "антиковидными" мерами. Без массовой вакцинации во всем мире, добавил Клюге, коронавирус будет иметь больше возможностей мутировать в более смертоносные и более заразные формы.

Клюге отметил, что на прошлой неделе в Европе было зарегистрировано 12 миллионов новых случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким недельным показателем за все время пандемии. Он сказал, что всплеск был вызван чрезвычайно заразным вариантом "Омикрон", но количество госпитализаций значительно не увеличилось.

Отметим, что некоторые страны Европы, например Великобритания и Дания, сняли почти все "ковидные" ограничения. Это произошло после заявлений о том, что заболеваемость "Омикроном" в этих странах достигла своего пика. Другие страны, включая Испанию, в уже рассматривают вопрос о том, следует ли считать COVID-19 эндемической проблемой, с которой можно бороться как с сезонным гриппом.

Как ранее сообщал Фокус, ВОЗ рекомендует всем странам мира отменить ограничения на международные поездки, поскольку они не помогают остановить распространения варианта "Омикрон", а лишь вредят экономике.

Напомним, Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в феврале вариант "Омикрон" вытеснит "Дельту" в нашей стране. Он также отметил, что в Украине наблюдается уменьшение числа госпитализированных больных, по сравнению с прошлой волной.