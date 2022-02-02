Через несколько дней "Омикрон" вытеснит "Дельту" (видео)

Пик заболеваемости, утверждает главный санврач, наступит в Украине уже через несколько дней. Поэтому подросткам можно начинать прививаться уже сегодня.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что вскоре к числу областей, находящихся на красном уровне эпидемической опасности, будут причислены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская. Но число госпитализированных пациентов сейчас меньше, чем было во время прошлой волны, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Пиковые показатели заболеваемости коронавирусом будут расти еще несколько дней, и в конце концов, штамм "Омикрон" вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что всего для этого нужно около 40 суток, подчеркнул Кузин.

[ + – ] Брифинг Игоря Кузина, главного санитарного врача Украины

Защиту от COVID-19 может обеспечить только вакцинация. Игорь Кузин обратил внимание, что все разрешенные вакцины в Украине прошли все три этапа клинических испытаний:

Введение вакцины небольшому числу добровольцев, чтобы оценить ее безопасность.

На второй фазе, вакцину вводят сотням добровольцев. Это нужно для оценки безопасности вакцины, и ее способности генерировать иммунный ответ.

На последней, третьей, фазе, вакцину вводят тысячам добровольцев. Показатели их жизнедеятельности сравнивают с такой же группой людей, которая вакцину не получала. Это позволяет изучить безопасность препарата.

Все вакцины, которые находятся сейчас в пунктах вакцинации, безопасны, поскольку прошли все фазы клинических испытаний. Именно поэтому не может быть никаких предостережений относительно недостаточной исследованности вакцин.

В настоящее время, в украинских больницах находится более двух с половиной тысяч детей, больных коронавирусом, или с подозрением на него. Занято больше 55% кроватей, предназначенных для их лечения. С начала года, число детских госпитализаций возросло втрое, отметил Кузин.

Главный санврач указал, что для вакцинации детей от 12 лет, в Украине используется вакцина Comirnaty производства Pfizer. По данным ЦКЗ США, эта вакцина имеет эффективность против госпитализаций подростков от 12 до 18 лет в 93%.

Ранее Фокус сообщал о статистике COVID-19 на 2 февраля 2022 года. Более 35 новых тысяч случаев заболевания и больше 4300 случаев госпитализации.

Незадолго до этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что считает происходящее с COVID-19 новой мировой биологической войной.

Все это происходило на фоне применения в Украине новых лекарств прямого действия против COVID-19.