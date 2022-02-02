За кілька днів "Омікрон" витіснить "Дельту" (відео)

Пік захворюваності, стверджує головний санлікар, настане в Україні вже за кілька днів. Тому підліткам можна розпочинати щеплення вже сьогодні.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що незабаром до областей, що перебувають на червоному рівні епідемічної небезпеки, будуть зараховані Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська. Але кількість госпіталізованих пацієнтів наразі менша, ніж була під час минулої хвилі, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Пікові показники захворюваності на коронавірус зростатимуть ще кілька днів, і, зрештою, штам "Омікрон" витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно близько 40 діб, підкреслив Кузін.

[ + – ] Брифінг Ігоря Кузіна, головного санітарного лікаря України

Захист від COVID-19 може забезпечити лише вакцинація. Ігор Кузін звернув увагу, що всі дозволені вакцини в Україні пройшли всі три етапи клінічних випробувань:

Введення вакцини невеликій кількості добровольців, щоб оцінити її безпеку.

На другій фазі вакцину вводять сотням добровольців. Це потрібно для оцінки безпеки вакцини та її здатності генерувати імунну відповідь.

На останній, третій фазі вакцину вводять тисячам добровольців. Показники їхньої життєдіяльності порівнюють із такою ж групою людей, яка вакцину не отримувала. Це дає змогу вивчити безпеку препарату.

Усі вакцини, які наразі є в пунктах вакцинації, безпечні, оскільки пройшли всі фази клінічних випробувань. Саме тому не може бути жодних застережень щодо недостатньої дослідженості вакцин.

Наразі в українських лікарнях перебувають понад дві з половиною тисячі дітей, хворих на коронавірус, або з підозрою на нього. Зайнято понад 55% ліжок, призначених для лікування. З початку року кількість дитячих госпіталізацій зросла втричі, зазначив Кузін.

Головний санлікар зазначив, що для вакцинації дітей віком від 12 років в Україні використовується вакцина Comirnaty виробництва Pfizer. За даними ЦГЗ США, ця вакцина має ефективність проти госпіталізацій підлітків від 12 до 18 років на 93%.

Раніше Фокус повідомляв про статистику COVID-19 на 2 лютого 2022 року. Понад 35 тисяч нових випадків захворювання та понад 4300 випадків госпіталізацій.

Незадовго до цього секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що вважає, що те, що відбувається з COVID-19, є новою світовою біологічною війною.

Усе це відбувалося на тлі застосування в Україні нових ліків прямої дії проти COVID-19.