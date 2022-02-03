Зараз Європа має шанс закінчити з пандемією коронавірусу, — ВООЗ

В організації вважають, що перемогти коронавірус у Європі допоможе швидка весна, менша небезпека "Омікрону" та вакцинація.

Європа вступає в етап "ймовірного фіналу" пандемії, тому що зараз сприятливий час взяти під контроль передачу коронавірусу. Про це 3 лютого повідомив директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ганс Клюге.

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За його словами, найближчим часом Європа зможе впоратися з пандемією завдяки таким факторам:

високий рівень імунізації населення завдяки вакцинам та природному зараженню,

менша здатність вірусу поширюватися в теплу погоду,

менша небезпека варіанту "Омікрон".

"Цей період підвищеного захисту варто розглядати як "припинення вогню", яке може принести нам міцний мир. Швидка весна залишає нам можливість для тривалого періоду спокою та набагато вищого рівня захисту населення від будь-якого відновлення масової передачі вірусу", — сказав Клюге.

За словами вченого, навіть якщо з'явиться новий варіант COVID-19, системи охорони здоров'я в Європі триматимуть його під контролем, за умови, що вакцинація буде продовжуватися, поряд з іншими "антиковідними" заходами. Без масової вакцинації у всьому світі, додав Клюге, коронавірус матиме більше можливостей мутувати в більш смертоносні та більш заразні форми.

Клюге зазначив, що минулого тижня в Європі було зареєстровано 12 мільйонів нових випадків захворювання на коронавірус, що є найвищим тижневим показником за весь час пандемії. Він сказав, що сплеск був викликаний надзвичайно заразним варіантом "Омікрон", але кількість госпіталізацій значно не збільшилася.

Зазначимо, деякі країни Європи, наприклад Великобританія і Данія, зняли майже всі "ковідні" обмеження. Це сталося після заяв про те, що захворюваність на "Омікрон" у цих країнах досягла свого піку. Інші країни, включаючи Іспанію, вже розглядають питання про те, чи варто вважати COVID-19 ендемічною проблемою, з якою можна боротися як із сезонним грипом.

Як раніше повідомляв Фокус, ВООЗ рекомендує всім країнам світу скасувати обмеження на міжнародні поїздки, оскільки вони не допомагають зупинити поширення варіанту "Омікрон", а лише шкодять економіці.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що у лютому варіант "Омікрон" витіснить "Дельту" в нашій країні. Він також зазначив, що в Україні спостерігається зменшення кількості госпіталізованих хворих порівняно з минулою хвилею.