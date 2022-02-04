Кувейт наградил украинского капитана за спасение экипажа арабского рыболовецкого судна

Из-за шторма барка арабских моряков перевернулась и они оказались в воде. К счастью, это произошло прямо по курсу торгового судна, которым командовал украинец.

Власти Кувейта представили к награде украинца Константина Соболевского — капитана судна торгового флота Athena. Уроженец Днепра спас троих местных рыбаков, которые тонули в водах Кувейта, сообщает в Facebook благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".

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17 января, при совершении рейса из ОАЄ в Кувейт судно украинского капитана сумело предотвратить морскую трагедию. В региональных водах Кувейта из-за шторма перевернулась рыбацкая барка и трое местных рыбаков оказались за бортом. К их счастью, возле месте аварии проходило торговое судно и вахтенный услышал крики утопающих.

Экипаж украинского капитана сумел провести спасательную операцию и все три рыбака были подняты на борт, где им оказали необходимую медицинскую помощь. отмечается, что потерпевшие крушение мужчины находились довольно долгое время в воде и были очень обессилены. По прибытию в порт рыбаки были переданы портовым властям, сейчас их жизни ничего не угрожает.

На следующий день капитана Соболевского вызвали в Управление портов Кувейта, где официальные лица морского ведомства вручили награду украинцу и его команде за высокий профессионализм и спасение жизней на море.

Напомним, экипаж российского сухогруза, пребываючи в состоянии алкогольного опьянения, включая капитана, едва не протаранил пляж на Собешевском острове в Гданьске. На запрос польской пограничной службы экипаж сухогруза не реагировал, поэтому для перехвата судна отправили пару скоростных пограничных катеров и быстроходное спасательное судно.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Эквадоре парусник врезался в мост, а отправившийся ему на помощь буксир затонул. По словам очевидцев, парусник пытался остановиться, чтобы избежать удара о мост, однако не смог этого сделать из-за сильного течения.