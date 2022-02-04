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Кувейт наградил украинского капитана за спасение экипажа арабского рыболовецкого судна

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Украинский капитан, спасение рыбаков, Кувейт наградил украинца, спасение утопающих
Представители морского ведомства Кувейта отметили высокий профессионализм украинского капитана и его команды

Из-за шторма барка арабских моряков перевернулась и они оказались в воде. К счастью, это произошло прямо по курсу торгового судна, которым командовал украинец.

Власти Кувейта представили к награде украинца Константина Соболевского — капитана судна торгового флота Athena. Уроженец Днепра спас троих местных рыбаков, которые тонули в водах Кувейта, сообщает в Facebook благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".

17 января, при совершении рейса из ОАЄ в Кувейт судно украинского капитана сумело предотвратить морскую трагедию. В региональных водах Кувейта из-за шторма перевернулась рыбацкая барка и трое местных рыбаков оказались за бортом. К их счастью, возле месте аварии проходило торговое судно и вахтенный услышал крики утопающих.

Украинский капитан, спасение рыбаков, Кувейт наградил украинца, спасение утопающих
Украинский капитан, спасение рыбаков, Кувейт наградил украинца, спасение утопающих

Экипаж украинского капитана сумел провести спасательную операцию и все три рыбака были подняты на борт, где им оказали необходимую медицинскую помощь. отмечается, что потерпевшие крушение мужчины находились довольно долгое время в воде и были очень обессилены. По прибытию в порт рыбаки были переданы портовым властям, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Украинский капитан, спасение рыбаков, Кувейт наградил украинца, спасение утопающих

На следующий день капитана Соболевского вызвали в Управление портов Кувейта, где официальные лица морского ведомства вручили награду украинцу и его команде за высокий профессионализм и спасение жизней на море.

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