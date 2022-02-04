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Кувейт нагородив українського капітана за порятунок екіпажу арабського рибальського судна

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Український капітан, порятунок рибалок, Кувейт нагородив українця, порятунок потопаючих
Представники морського відомства Кувейту відзначили високий професіоналізм українського капітана та його команди

Через шторм барка арабських моряків перекинулась і вони опинилися у воді. На щастя, це сталося за курсом торговельного судна, яким командував українець.

Влада Кувейту представила до нагороди українця Костянтина Соболевського — капітана судна торгового флоту Athena. Уродженець Дніпра врятував трьох місцевих рибалок, які тонули у водах Кувейту, повідомляє благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Асоль".

17 січня, під час здійснення рейсу з ОАЄ в Кувейт судно українського капітана зуміло запобігти морській трагедії. У регіональних водах Кувейту через шторм перекинулася рибальська барка і троє місцевих рибалок опинилися за бортом. На їхнє щастя, біля місця аварії проходило торгове судно і вахтовий почув крики людей, які потопають.

Український капітан, порятунок рибалок, Кувейт нагородив українця, порятунок потопаючих
Український капітан, порятунок рибалок, Кувейт нагородив українця, порятунок потопаючих

Екіпаж українського капітана зумів провести рятувальну операцію і всіх трьох рибалок було піднято на борт, де їм надали необхідну медичну допомогу. Зазначається, що чоловіки, які зазнали краху, знаходилися досить довгий час у воді та були дуже знесилені. Після прибуття в порт рибалки були передані портовій владі, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Український капітан, порятунок рибалок, Кувейт нагородив українця, порятунок потопаючих

Наступного дня капітана Соболевського викликали в Управління портів Кувейту, де офіційні особи морського відомства вручили нагороду українцю та його команді за високий професіоналізм і порятунок життів на морі.

Нагадаємо, екіпаж російського суховантажу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, враховуючи капітана, ледь не протаранив пляж на Собешівському острові у Гданську. На запит польської прикордонної служби екіпаж суховантажного судна не реагував, тому для перехоплення судна відправили кілька швидкісних прикордонних катерів і швидкохідне рятувальне судно.

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