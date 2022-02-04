Пытаясь убить жену, англичанин порезал руку: государство выплатило ему $24 тысячи за увечье

Судья, рассматривающий иск, подчеркнул, что врачи должны были вылечить мужчину вне зависимости, открывал он консерву или убивал жену.

36-летний Доринель Коджану, проживающий в городе Уотфорд английского графства Хартфордшир, отсудил у государства компенсацию за травму, полученную при попытке убить жену. Суд признал его требования обоснованными и обязал Национальную службу охраны здоровья Великобритании выплатить ему 17 500 фунтов стерлингов (около $24 тыс), сообщает DailyMail.

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В 2015 году Коджану, будучи пьяным, пытался зарезать свою супругу. Он нанес ей два глубоких ножевых ранения кухонным ножом, задев легкое и печень. При этом мужчина повредил себе два пальца на правой руке.

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Супруга англичанина выжила, пролежав четыре месяца в больнице, а Коджану приговорили к 11 годам тюремного заключения за покушение на убийство. После того, как агрессивный супруг провел в заточении 5 лет, он решил получить компенсацию за свою травму. В судебном иске против Национальной службы охраны здоровья Великобритании он указал, что не получил квалифицированную медицинскую помощь после прибытия в тюрьму. Адвокаты англичанина утверждали, что в течение 10 дней после получения травмы Коджану должны были сделать операцию, но отменили ее. Теперь из-за этого у мужчины проблемы с моторикой руки, которая функциональна на 50%.

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Представители медицинского ведомства в ходе судебных слушаний рассказали, что осужденный пытался скрыть происхождение своих ран. Отмена же операции произошла из соображений безопасности, связанных с доставкой преступника в больницу Северного Лондона. Кроме того, Коджану предложили операцию в феврале 2016 года, но он так и не воспользовался этим предложением. Однако, судья посчитал, что это не является достаточной причиной для неоказания врачебной помощи.

"Не имеет значения, порезал ли Кожану пальцы, открывая банку с фасолью… или пытаясь убить свою жену", — подчеркнул судья. Он присудил выплатить компенсацию в размере 17 500 фунтов стерлингов, отметив, что причина порезов пальцев не имеет отношения к иску о клинической халатности. Стоит отметить что изначально Коджану хотел отсудить у медицинского ведомства 125 000 фунтов стерлингов.

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