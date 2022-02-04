Намагаючись вбити дружину, англієць порізав руку: держава виплатила йому $24 тисячі за каліцтво

Суддя, який розглядає позов, підкреслив, що лікарі мали вилікувати чоловіка незалежно від того, відкривав він консерву чи вбивав дружину.

36-річний Дорінель Коджану, який мешкає у місті Вотфорд англійського графства Гартфордшир, відсудив у держави компенсацію за травму, отриману під час спроби вбити дружину. Суд визнав його вимоги обґрунтованими та зобов'язав Національну службу охорони здоров'я Великобританії виплатити йому 17 500 фунтів стерлінгів (приблизно $24 тис), повідомляє DailyMail.

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У 2015 році Коджану, будучи п'яним, намагався зарізати свою дружину. Він наніс їй два глибокі ножові поранення кухонним ножем, зачепивши легеню та печінку. При цьому чоловік пошкодив собі два пальці на правій руці.

[ + – ] Після нападу чоловіка Данієлла Коджану чотири місяці провела у лікарні

Дружина англійця вижила, пролежавши чотири місяці у лікарні, а Коджану засудили до 11 років ув'язнення за замах на вбивство. Після того, як агресивний чоловік провів в ув'язненні 5 років, він вирішив отримати компенсацію за травму. У судовому позові проти Національної служби охорони здоров'я Великобританії він зазначив, що не отримав кваліфікованої медичної допомоги після прибуття у в'язницю. Адвокати англійця стверджували, що протягом 10 днів після отримання травми Коджану мали зробити операцію, але скасували її. Тепер через це в чоловіка проблеми з моторикою руки, яка функціональна на 50%.

[ + – ] Дорінель Коджану стверджує, що дружина сама собі завдала ножових поранень, одне з яких припало в спину.

Представники медичного відомства у процесі судових слухань розповіли, що засуджений намагався приховати походження своїх ран. Скасування операції сталося з міркувань безпеки, пов'язаних із доставленням злочинця до лікарні Північного Лондона. Крім того, Коджану запропонували операцію у лютому 2016 року, але він так і не скористався цією пропозицією. Проте суддя вважав, що це не є достатньою причиною для надання лікарської допомоги.

"Не має значення, чи порізав Коджану пальці, відкриваючи банку з квасолею… чи намагаючись вбити свою дружину", — наголосив суддя. Він присудив виплатити компенсацію у розмірі 17 500 фунтів стерлінгів, зазначивши, що причина порізів пальців не має стосунку до позову щодо клінічної недбалості. Варто зазначити, що спочатку Коджану хотів відсудити у медичного відомства 125 000 фунтів стерлінгів.

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