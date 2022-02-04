Нуланд обвинила Россию в утечке ответов США и НАТО по гарантиям безопасности (видео)

Со стороны МИД России последовал незамедлительный ответ: Мария Захарова обвинила американцев в том, что они играют "краплеными картами".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью агентству "ТАСС" заявила, — Вашингтон "почти уверен" в том, что документы, содержащие ответ США и НАТО по вопросам гарантии безопасности, попали в руки журналистов испанской газеты El País по вине Москвы.

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"Мы почти уверены — в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки", — заявила Нуланд.

Речь идет о публикации испанской газеты El País в которой был обнародован полный текст ответов США и НАТО по вопросам гарантии безопасности, предложенным Россией. В числе прочего, в документах говорилось о готовности Вашингтона обсудить с российской стороной взаимные обязательства относительно развертывания в Украине наступательных ракетных систем.

Реакция Москвы

Российская сторона сразу же отреагировала на обвинения заместителя госсекретаря. В частности Посольство России в США высказало недоумение относительно подобных заявлений Нуланд.

"В качестве "доказательства" нашей вины американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие "пометки, предназначенные для России". С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам", — заявили в посольстве.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова тоже не осталась в стороне и опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором сравнила взаимоотношения двух стран с игрой в карты.

"Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые карты. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно", — обратилась к Нуланд Захарова.

Напомним, что Вашингтон предоставил письменный ответ Москве по вопросам гарантии безопасности относительно НАТО. Документ содержащий ответ на представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности был передан послом США в Москве Джоном Салливаном.

Российское правительство представило письменный ответ на предложение США, направленное на деэскалацию кризиса на границах Украины. В Вашингтоне отметили, что готовы решать эти вопросы со своими партнерами, включая Украину.