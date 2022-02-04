Нуланд звинуватила Росію у витоку відповідей США та НАТО щодо гарантій безпеки (відео)

З боку МЗС Росії була негайна відповідь: Марія Захарова звинуватила американців у тому, що вони грають "крапленими картами".

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю агентству "ТАСС" заявила, — Вашингтон "майже впевнений" у тому, що документи, які містять відповідь США та НАТО з питань гарантії безпеки, потрапили до рук журналістів іспанської газети El País із вини Москви.

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"Ми майже впевнені — у тому сенсі, що позначки на документі були тими самими, які були на переданому нами Російській Федерації. Копії документа, які були передані союзникам, мали інші позначки", — заявила Нуланд.

Йдеться про публікацію іспанської газети El País, в якій було оприлюднено повний текст відповідей США та НАТО з питань гарантії безпеки, запропонованих Росією. Серед іншого, у документах йшлося про готовність Вашингтона обговорити з російською стороною взаємні зобов'язання щодо розгортання в Україні наступальних ракетних систем.

Реакція Москви

Російська сторона одразу відреагувала на звинувачення заступниці держсекретаря. Зокрема, Посольство Росії в США висловило подив щодо подібних заяв Нуланд.

"Як "доказ" нашої провини американська дипломатка наводить той факт, що в опублікованих документах містилися якісь "помітки, призначені для Росії". З тим самим успіхом можна припустити, що американці самі зробили копію документа з "помітками", яка зрештою і була передана журналістам", — заявили в посольстві.

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова теж не залишилася осторонь й опублікувала у своєму Telegram-каналі допис, у якому порівняла взаємини двох країн із грою у карти.

"Вікторіє, судячи з Вашої заяви, Росія грає відкрито, а американські гравці здають краплені карти. Нічого нового, але від Вас це чути приємно", — звернулась до Нуланд Захарова.

Нагадаємо, що Вашингтон надав письмову відповідь Москві з питань гарантії безпеки щодо НАТО. Документ, який містить відповідь на поданий російською стороною проєкт двостороннього договору про гарантії безпеки, був переданий послом США в Москві Джоном Салліваном.

Російський уряд представив письмову відповідь на пропозицію США, спрямовану на деескалацію кризи на кордонах України. У Вашингтоні зазначили, що готові вирішувати ці питання зі своїми партнерами, враховуючи Україну.