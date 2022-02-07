Глава МИД Британии перед поездкой в Москву обвинила Россию во лжи

Британский дипломат от имени союзников выразила поддержку Украине и заявила о готовности "повысить цену" для России в случае военного вторжения.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своем Twitter 6 января опубликовала пост, в котором обвинила Россию в ложных заявлениях относительно ее планов по Украине. По ее словам, подрывная деятельность РФ в отношении Украины является доказанным фактом.

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"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов вторжения являются ложными. Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и в нашей решимости "повысить цену" для России, если они предпримут дальнейшие действия", — написала глава МИД накануне своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В подтверждение своих слов, дипломат в своей публикации разместила пост The Washington Post от 5 февраля, в котором содержится информация от официальных лиц Вашингтона о завершении подготовки России к крупномасштабному вторжению в Украину.

Речь идет о подготовке инсценировки возобновления активных боевых действий на Донбассе, ответственность за которых РФ хочет возложить на Вооруженные силы Украины. По оценкам журналистов, в результате вторжения в Украине могут погибнуть или получить ранения около 50 000 мирных граждан, а гуманитарный кризис, который станет результатом российской агрессии, спровоцирует появлению 5 миллионов беженцев.

Ранее сообщалось, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил об опасности, нависшей над Украиной. По мнению Джонсона, российские военные могут в любой момент начать наступление на новые территории, как это было в 2014 году.

По итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стороны договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасности в Черноморском регионе, а также в области кибербезопасности. Британский премьер выразил поддержку Украине и уверенность в украинских солдатах, которые готовы "бороться до последней капли крови".