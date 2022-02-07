Глава МЗС Британії перед поїздкою до Москви звинуватила Росію в брехні

Британська дипломатка від імені союзників висловила підтримку Україні та заявила про готовність "підвищити ціну" для Росії в разі військового вторгнення.

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у своєму Twitter 6 січня опублікувала пост, у якому звинуватила Росію в неправдивих заявах щодо її планів щодо України. За її словами, підривна діяльність РФ щодо України є доведеним фактом.

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"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність планів вторгнення є хибними. Ми та наші союзники єдині в підтримці України та в нашій рішучості "підвищити ціну" для Росії, якщо вони вживуть подальших дій", — написала глава МЗС напередодні своєї зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

На підтвердження своїх слів дипломатка у своїй публікації розмістила пост The Washington Post від 5 лютого, у якому міститься інформація від офіційних осіб Вашингтона про завершення підготовки Росії до великомасштабного вторгнення в Україну.

Ідеться про підготовку інсценування відновлення активних бойових дій на Донбасі, відповідальність за які РФ хоче покласти на Збройні сили України. За оцінками журналістів, унаслідок вторгнення в Україні можуть загинути або отримати поранення близько 50 000 мирних громадян, а гуманітарна криза, яка стане результатом російської агресії, спровокує появу 5 мільйонів біженців.

Раніше повідомлялося, що глава британського уряду Борис Джонсон заявив про небезпеку, що нависла над Україною. На думку Джонсона, російські військові можуть у будь-який момент розпочати наступ на нові території, як це було у 2014 році.

За підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона сторони домовилися про співпрацю для забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні, а також у сфері кібербезпеки. Британський прем'єр висловив підтримку Україні та впевненість в українських солдатах, які готові "боротися до останньої краплі крові".