"Северный поток-2" не заработает, если РФ вторгнется в Украину, — советник президента США

Джейк Салливан заявил, что РФ может вторгнуться в Украину "в любое время".

Российский газопровод "Северный поток — 2", не будет введен в эксплуатацию, если РФ вторгнется в Украину. Об этом в эфире телеканала NBC заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Если Россия вторгнется в Украину, проект "Северный поток — 2" тем или иным образом не будет продвигаться. И Россия понимает, что мы действуем в координации с партнерами", — сказал Салливан.

По словам чиновника, вторжение РФ в Украину может начаться "в любое время". Поэтому США вместе с союзниками готовят ответ России, в том числе путем укрепления восточного фланга НАТО дополнительными войсками и поставками оружия Украине.

"Мы готовы, наши союзники готовы и мы стараемся помочь украинскому народу быть готовым", — добавил Салливан.

Отметим, что 7 февраля с визитом в США прибывает канцлер Германии Олаф Шольц, который проведет встречу с Джо Байденом.

Как ранее писал Фокус, в интервью изданию The Washington Post канцлер ФРГ заявил, что Россия дорого заплатит за вторжение в Украину. Вместе с тем, он отказался уточнять, ударят ли западные санкции по "Северному потоку-2". Шольц также пообещал Украине "бороться за транзит" российского газа в Европу через Украину.

Напомним, 6 февраля Джейк Салливан заявил, что Китай может пострадать, если решит поддержать Россию во время ее возможного вторжения в Украину. Отметим, что во время открытия Зимних олимпийских игр в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили, что "дружба между двумя государствами не имеет границ" и что у РФ и КНР "нет запрещенных сфер сотрудничества".